BRINDISI-NARDÒ – Rimonta biancazzurra per tenere ancora accese le speranze playout

Il Brindisi rimonta e batte il Nardò e continua a tenere accesa una flebile fiammella di playout. La situazione dei biancazzurri è oltremodo complicata: a 25 punti ora sono terzultimi, avendo scavalcato l’Angri, battuto a Matera, ma hanno undici lunghezze di svantaggio sulla sestultima, attualmente l’Ugento. Il regolamento prevede che i playout tra sestultima e terzultima si disputi esclusivamente se tra le due squadre c’è un distacco di sette punti al massimo. Pertanto, il compito della squadra di Nicola Ragno, adesso, è vincere le ultime due partite contro Manfredonia e Francavilla in Sinni (entrambi scontri diretti) e sperare in risultati benevoli dagli altri campi.

Male invece il Nardò che, dopo essere stato in vantaggio di due reti, stacca la spina permettendo agli avversari di recuperare e rimontare. Flebili, anche per il Nardò, le speranze di acciuffare l’ultimo posto che vale i playoff, distante tre punti ma con tre squadre davanti a sè.

Dopo 18 minuti, come detto, il Nardò è avanti 0-2. Il primo gol è di Calderoni al 15′, direttamente da calcio d’angolo, complice la mezza papera di Milan che non trattiene il tiro del mancino ex Lecce. Al 18′ rete di D’Anna che sfrutta uno svarione difensivo dei biancazzurri per infilare il pallone all’angolino alla sinistra di Milan in uscita. Dal 21′ comincia la rimonta brindisina: gran botta di Hernaiz dal limite e palla alle spalle di Galli; al 33′ cross di Viti e girata da applausi di Rajkovic che fissa il 2-2. Gol vittoria biancazzurra al 19′ della ripresa: punizione di Hernaiz, destro di Jansen in mischia e sorpasso completato.

Si ritornerà in campo il 27 aprile con questo calendario: Manfredonia-Brindisi, Nardò-Virtus Francavilla.

—

IL TABELLINO

Brindisi, stadio “Fanuzzi”

giovedì 17.04.2025, ore 15

Serier D/H 2024/25, giornata 32

BRINDISI-NARDÒ 3-2

RETI: 15′ pt Calderoni (N), 18′ pt D’Anna (N), 21′ pt Hernaiz (B), 33′ pt Rajkovic (B), 19′ st Jansen (B)

BRINDISI (3-5-2): Milan; Scoppa, Jansen, Viti; Gasti (10′ st Martinenko), Incerti (36′ pt Dellino), Ledesma, Cirio (10′ st Venanzio), Nikolli (50′ st Vazquez); hernaiz (31′ st Canale), Rajkovic. All. Ragno.

NARDÒ (3-5-2): Galli; Delvino (38′ st Gatto), Fornasier, Calderoni; Munoz (21′ st Trinchera), Lucas, Mengoli (21′ st Milli), Correnti, Montagna (38′ st Mazzotta); D’Anna, Piccioni. All. De Sanzo.

ARBITRO: Aurisano di Campobasso.

NOTE: ammoniti Scoppa, Venanzio, Nikolli (B), Milli (N); espulso Ragno (all. B) a fine gara.

RISULTATI E CLASSIFICA