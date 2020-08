DILETTANTI – Verso un ritorno alla normalità (?): aperti al pubblico gli eventi sportivi di carattere locale

La tanto attesa notizia per le società dilettantistiche e per i tanti appassionati di calcio locale è arrivata nella tarda serata di venerdì: col nuovo Dpcm del 7 agosto si consente la partecipazione del pubblico per un massimo di mille persone all’aperto e di 200 al chiuso, per gli eventi di carattere territoriale.

Restano, però, confermate, sino a nuovo ordine, tutte le disposizioni sanitarie in tema di prevenzione dei contagi da Coronavirus, ossia: distanziamento sociale, uso di mascherine, corretta areazione di locali al chiuso e obbligo di misurazione della temperatura.

Nessuna disposizione, per ora, in merito alle manifestazioni di carattere nazionale, ossia quelle relative allo sport professionistico, che saranno normate in un secondo momento, anche osservando e studiano la curva dei contagi.