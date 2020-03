DILETTANTI – Coronavirus, la Lnd si adegua alle disposizioni del Governo

Domenica il Gallipoli è riuscito a centrare un importantissimo pareggio esterno contro una corazzata come il Corato, riscattando in parte il pesante passo falso subito a Barletta contro l’Audace. Dalle parole del tecnico giallorosso Andrea Salvadore, traspare grande soddisfazione, soprattutto per una prestazione gagliarda da parte dei suoi ragazzi: “Sono contento per il risultato ottenuto…