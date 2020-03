VOLLEY – Coronavirus, i provvedimenti Fipav: sospesi i campionati dalla Serie B in giù

Dopo il provvedimento del Consiglio dei Ministri di ieri sera sull’emergenza Coronavirus, che prevede forti restrizioni – tra le altre cose – per le manifestazioni sportive, si adegua anche il mondo del volley. Nelle serie maggiori si giocherà a porte chiuse, sospesi i campionati dalla Serie B in giù.

“La Federazione Italiana Pallavolo – si legge in un comunicato ufficiale datato 4 marzo – in riferimento alla situazione dell’infezione da Coronaavirus, nel prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data odierna che determina, tra le altre, la chiusura di scuole e università in tutta Italia sino al 15 marzo, ha stabilito di volersi adeguare a tale normativa data la stretta correlazione tra la propria attività e le strutture scolastiche nazionali. Ciò significa che sino al 15 marzo è sospesa l’attività sportiva dei campionati di Serie B nazionale, regionali e territoriali. Allo stesso modo sono sospese le iniziative di formazione e qualificazione programmate per lo stesso periodo. La FIPAV rende noto che tale decisione si è resa necessaria in continuità con il senso di responsabilità che deve necessariamente essere alla base di ogni azione intrapresa in queste ore e che l’unico obiettivo è quello di garantire la tutela dei propri tesserati”.