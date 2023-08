SERIE D – Coppa Italia, sarà subito derby Casarano-Gallipoli

Sarà subito derby tra Casarano e Gallipoli nell’atto preliminare della Coppa Italia di Serie D 2023/24. Il Dipartimento Interregionale, ufficializzando le date d’inizio della Coppa Italia (27 agosto col turno preliminare) e del campionato (10 settembre la prima giornata), ha ufficializzato gli accoppiamenti del primo step della manifestazione che vede in gioco le 36 società neopromosse; le sette retrocesse dalla Lega Pro; le 17 vincenti dei playout e salve con un distacco di almeno otto punti; le nove classificatesi al 12esimo posto nei gironi a 18 e al 14esimo in quelli da venti; le cinque ripescate; il Casarano (per peggior classifica nella Coppa Disciplina 2022/23) e una società ad avvenuta defezione dell’organico.

Nel primo turno, poi, scenderanno in campo anche le altre 90 aventi diritto per un totale di 128 squadre. Il tabellone principale sarà composto da 64 squadre. Le gare si giocheranno in gara unica sino alle semifinali. La finale potrebbe giocarsi sia in gara unica in campo neutro, sia in gare di andata e ritorno. In caso di parità al 90′, si tireranno subito i rigori.

Il turno preliminare, salvo modifiche, si giocherà il 27 agosto alle 16. Le altre pugliesi in campo: Portici-Manfredonia, Fidelis Andria-Gravina.