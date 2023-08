LECCE – Accordo raggiunto: Ceesay parte per l’Arabia Saudita. Intanto è record di abbonamenti

Finisce dopo un solo anno l’esperienza di Assan Ceesay con la maglia del Lecce. L’attaccante gambiano, infatti, ha raggiunto l’accordo col Damak FC Saudi Club per il trasferimento a titolo definitivo. L’ex centravanti del Lecce è stato autorizzato, dalla società, a lasciare la città dopo la gara di oggi contro il Como per raggiungere la sede del club saudita per le formalità di rito pre-trasferimento.

Ceesay, con la casacca a strisce gialle e rosse, è sceso in campo 34 volte in campionato (19 volte da titolare) segnando sei reti: all’esordio assoluto, in casa contro l’Inter; in trasferta contro la Salernitana; in casa contro la Fiorentina; in trasferta contro l’Atalanta; in casa contro la Sampdoria e a Torino contro la Juventus su rigore. Difeso strenuamente dalle critiche da una piccola parte di tifoseria giallorossa dal direttore dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, per le sue qualità tecniche non proprio eccelse, Ceesay ha comunque, dimostrato, impegno continuo e tanta voglia di mettersi in mostra durante la scorsa stagione. L’accordo col club saudita giunge alla vigilia di Lecce-Como, esordio ufficiale nella nuova stagione, e quando, ormai, sembrava tramontato il trasferimento del classe 1994 ex Zurigo.

Nelle prossime ore dovrebbe esserci anche l’ufficializzazione di Morten Hjulmand allo Sporting Lisbona, con cui il Lecce ha già trovato l’accordo; per il trasferimento serve trovare la quadra anche tra il calciatore e lo Sporting, cosa che sarebbe imminente.

Intanto, giunge una buona notizia da via Costadura: nella tarda serata di ieri è stata toccata quota 19.949 abbonamenti, record assoluto nella storia del club dopo i 19.750 fatti registrare l’anno scorso.

(foto: A. Ceesay, ©Coribello/SalentoSport)