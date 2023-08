DILETTANTI – Coppa Italia Eccellenza, Coppa Italia Promozione: format e calendari 2023/24

Ufficializzati, dalla Lnd Puglia, i format e i calendari di Coppa Italia Eccellenza e Promozione. I format restano invariati rispetto a quelli dello scorso anno.

Per la Coppa Italia Eccellenza, tutte e 28 le squadre saranno suddivise, per la prima fase, in 14 accoppiamenti eliminatori; le vincitrici accederanno alla seconda fase che conterà altri sette accoppiamenti eliminatori; nella terza fase si disputeranno un quadrangolare e un triangolare eliminatorio, le cui vincenti si giocheranno la finale regionale. Il calendario: prima fase, andata 3 settembre, ritorno 14 settembre; seconda fase, andata 8 ottobre, ritorno 19 ottobre; triangolare eliminatorio, prima giornata 2 novembre, seconda giornata 16 novembre, terza giornata 30 novembre; quadrangolare eliminatorio, stesse date più il 14 dicembre; finale regionale, andata 21 gennaio, ritorno 4 febbraio.

Identico il format della Coppa Italia Promozione. Il calendario: prima fase, andata 3 settembre, ritorno 21 settembre; seconda fase, andata 12 ottobre, ritorno 9 novembre; triangolare eliminatorio, prima giornata 11 gennaio, seconda giornata 25 gennaio, terza giornata 8 febbraio; quadrangolare eliminatorio, stesse date più il 22 febbraio; finale regionale, andata 14 marzo, ritorno 28 marzo.

Gli accoppiamenti della prima fase saranno ufficializzati prossimamente.