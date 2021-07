SERIE D – Si è chiusa ieri una lunghissima stagione sportiva: tutti i verdetti 2020-21

Si è chiusa ufficialmente ieri pomeriggio l’interminabile stagione della Serie D 2020-21, con la disputa della finale playoff del girone I tra Fc Messina e Gelbison, vinta dai siciliani per 2-0, che, adesso, sperano in un ripescaggio in C per via della rinuncia del Gozzano, promosso direttamente in terza serie.

Questi, quindi, sono i verdetti completi dell’annata appena andata in archivio:

Promosse in Serie C: Gozzano (rinunciataria), Seregno, Trento, Fiorenzuola, Aquila Montevarchi, Città di Campobasso, Monterosi, Taranto, Ac Messina.

Retrocesse in Eccellenza: Borgosesia, Vado, Scanzorosciate, Tritium, Chions, Virtus Bolzano, Corticella, Marignanese, Grassina, Sinalunghese, Porto Sant’Elpidio, Olympia Agnonese, Nola, Giugliano, Brindisi, Puteolana, Marina di Ragusa, Roccella; via playout: Almajuventus Fano, Arezzo, Bisceglie, Cavese, Livorno, Lucchese, Pistoiese, Ravenna.

Promosse dall’Eccellenza in Serie D: Chieti, Sambiase Lamezia, San Giorgio, Mariglianese, Borgo San Donnino, Unipomezia, Real Monterotondo, Ligorna, Brianza Olginatese, Leon Ssd, Alcione Milano, Porto D’Ascoli, Aurora Alto Casertano, Asti, RG Ticino, Virtus Matino, Atletico Uri, Giarre, Sancataldese, Cascina, Poggibonsi, Spinea, San Martino Speme, Levico Terme.