GALLIPOLI – Presentato Oliva: “Onorato e orgoglioso, chi viene qui ha l’obbligo di fare bene”

Venerdì pomeriggio, al Bellavista Club, è stato presentato Mimmo Oliva, nuovo allenatore del Gallipoli Football. Presenti alla conferenza stampa i vertici della società: la presidentessa Paola Vella; il vice Luciano Costantini; il socio-dirigente Giorgio Della Ducata; il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva; Vito Vergine, uno dei nuovo sponsor della compagine ionica.

Vella ha ringraziato Della Ducata per aver offerto le nuove maglie ufficiali della squadra, nonché Francesco Errico, già sindaco e presidente del Gallipoli, scomparso pochi mesi fa. La presidentessa ha poi affermato che la società sta affrontando un progetto abbastanza impegnativo e ambizioso per quest’anno, sul quale i dettagli sono ancora top secret. Un invito ai tifosi: tifare per i colori della loro città, nel rispetto della sua storia.

Oliva ha affermato che essere chiamato ad allenare in una piazza come Gallipoli è un onore e un orgoglio, assicurando massima serietà e tanto lavoro per ottenere qualcosa di importante. Il neo tecnico giallorosso ha poi detto di non aver paura di lavorare in una piazza così esigente, perché se si va a Gallipoli, lo si fa solo per fare bene. L’ex Ugento ha poi confermato di essere in continuo contatto con il ds Dino Leucci, con la presidentessa e con la società per la costruzione della squadra, coi quali c’è piena sintonia. Ai tifosi, un appello affinché tornino ad affollare lo stadio, per dare una mano alla squadra, conducendola alla vittoria.

Il sindaco Minerva ha rassicurato la società sull’utilizzo dello stadio Bianco e si è detto contento che il sodalizio giallorosso stia costruendo un progetto così importante con un allenatore blasonato come Oliva. L’auspicio del sindaco è che si possa giocare un campionato senza il blocco della pandemia che il Gallipoli possa superare tutte le insidie per vincere il campionato.

Leucci, poi, ha riferito di star lavorando già da due settimane alla costruzione della rosa insieme a Oliva. Secondo il ds, mancano ancora un paio di puntelli nella prossima rosa, che vedrà qualche elemento del Gallipoli dello scorso anno, oltre a qualcun altro che ha dato conferma a mister Oliva.

Della Ducata si è augurato che i risultati siano all’altezza e che la squadra sia propositiva e che possa lottare per l’obiettivo, confermando che il progetto Gallipoli è importante, la società è forte e seria e che, con un po’ di fortuna, si potrà sicuramente lottare per il vertice della classifica.

Costantini ha stabilito un obiettivo: cercare di fare meglio rispetto allo scorso anno, giocando un campionato che faccia divertire i tifosi, senza obiettivi definiti. Inoltre, si è detto fiducioso sul fatto che, anche quest’anno, il Gallipoli giocherà al “Bianco“, perché giocare fuori porterebbe delle notevoli difficoltà.

Vergine, titolare dello stabilimento balneare “Maldive del Salento”, si è detto molto contento si poter dare una mano alla squadra, soprattutto per la grande amicizia che lo legava all’ex sindaco Francesco Errico. Inoltre, ha affermato di essere conscio che in società c’è una buona programmazione e un allenatore che sa il fatto suo, con l’auspicio che l’ambiente torni ad avere entusiasmo”.

