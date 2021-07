LECCE – Avversario di Serie A per la quarta amichevole in Trentino. Primavera, rinnovano Grieco e il suo staff

L’Us Lecce comunica di aver definito l’ultima amichevole in programma durante il prossimo ritiro estivo di Folgaria (15-30 luglio).

Oltre alle già programmate partitelle contro l’Usd Sinigo (17 luglio, Folgaria), Fc Rovereto (21 luglio, Folgaria) e Vicenza (30 luglio, a Vicenza), i giallorossi incontreranno anche un avversario di Serie A, lo Spezia, sabato 24 luglio alle ore 17 ad Arco (Trento).

Intanto, per quanto concerne il settore giovanile, il club giallorosso ha comunicato, nelle scorse ore, il rinnovo del rapporto contrattuale con mister Vito Grieco, vincitore del campionato di Primavera 2. Grieco ha sottoscritto un biennale. Confermati anche il mister in seconda, Luca Salvalaggio; il collaboratore tecnico, Ernesto Chevanton; il preparatore atletico, Paolo Traficante, e il preparatore dei portieri, Roberto Vergallo.

La squadra, in vista del prossimo campionato Primavera 1, si radunerà in sede il 25-26-27 luglio per svolgere i primi test fisici-atletici.

(foto: V. Grieco, ph. Coribello-SalentoSport)