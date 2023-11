CD GALLIPOLI – Cazzato nuovo direttore operativo per la prima squadra

Riceviamo e pubblichiamo una nota ufficiale dell’Asd Città di Gallipoli, inviataci poco fa, che annuncia un nuovo ingresso nello staff dirigenziale del club giallorosso.

“L’Asd Città di Gallipoli – si legge – comunica di aver affidato il ruolo di direttore operativo in prima squadra al signor Roberto Cazzato. Nel suo curriculum, che vede presente un titolo di laurea in Giurisprudenza e un Master in ‘Sport Business Management’, Roberto ha ricoperto il ruolo di dirigente per tre anni presso il Casarano Calcio. Cazzato si occuperà del coordinamento e dell’ottimizzazione delle attività organizzatove e sportive del club. A lui i migliori auguri di buon lavoro”.