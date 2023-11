PROMOZIONE/B – Leverano e Taurisano alzano il passo, Rinascita e Galatone accorciano il gap: i tabellini

Leverano e Taurisano allungano il passo in vetta alla classifica del girone B di Promozione pugliese. I primi travolgono il malcapitato Cedas nel testa-coda di giornata; i secondi rimontano e battono il Copertino grazie a una doppietta di Vantaggiato. Si morde le mani il Galatina, in vantaggio sino al 94′ contro il Locorotondo, poi giunto al pareggio con Venere. I biancostellati sono ora a quattro punti dalla vetta; a cinque, invece, scala il Grottaglie, fermato sul pari dal Talsano. Continua a mietere punti la Rinascita, passata a Veglie grazie ad un’autorete. Per la formazione nord salentina, solo tre punti nelle ultime dieci partite e una classifica che desta qualche preoccupazione. Quarta vittoria consecutiva del Galatone che s’impone di misura al Ceglie, al terzo ko consecutivo. Un punticino che sa di poco per Tricase e Carovigno, con botta e risposta condensato nei primi cinque minuti di gioco. Giovedì il recupero Rinascita-Talsano.

I tabellini della 12esima giornata:

TAURISANO-COPERTINO 2-1

RETI: 11′ pt Carrino (C), 34′ pt e 23′ st Vantaggiato (T)

TAURISANO: De Gaetanis, Solidoro, Antonazzo, Maiolo (49′ st Frisco), Alessandrì, Mele, Leggio (32′ st Baldari, 40′ st Oltremarini), Galati, Vantaggiato, Castrì, Mosca. All. Botrugno.

COPERTINO: Margiotta, Della Bona, Muci (18′ st De Michele), Giannuzzi, Elia, Perrone, Carrino, D’Amanzo, Franco (18′ st De Luca), Frisenda (38′ st Bernardo), Pinto (18′ st Muci T.). All. Corallo.

ARBITRO: De Santis di Bari.

—

GALATONE-CEGLIE 3-2

RETI: 10′ pt Papa (G), 15′ pt Santoro (C), 18′ pt Salamina (C), 5′ st rig. Mangia (G), 46′ st Tundo (G)

GALATONE (f.i.) Mirarco, Fracella, Tundo, Albano, Antico, Inguscio, Mangia, De Leo C., Filoni, De Leo D., Papa. All. Rollo.

CEGLIE: Lodeserto, Palumbo, Maggi, Nazaro, Di Coste, Palazzo, Cellamare, De Pasquale, Salamina, Santoro, Bojang. All. Passalacqua.

ARBITRO: Sisto di Taranto.

—

LEVERANO-CEDAS AVIO BR 8-1

RETI: 21′ pt rig. Pasculli (L), 30′ pt Lauretti (L), 34′ pt, 4′ st, 37′ st e 42′ st Palazzo (L), 16′ st rig. De Carlo (L), 23′ st Spedicato (L), 28′ st Orfano (C)

LEVERANO (f.i.): Bardoscia, Pinto, De Giorgi, Valentino, De Carli, Pasculli, Miccoli, Spedicato, Palazzo, De Carlo, Lauretti. All. Caragiuli.

CEDAS AVIO BR (f.i.): Contestabile, Lore V., Ferrara, Merito, Castrignano, Grande, Carrozzo (15′ st Orfano), Encajes, Brina, Princi, Lore D. All. Di Serio.

ARBITRO: Vozza di Bari.

—

TALSANO-GROTTAGLIE 1-1

RETI: 24′ pt Prete (T), 45′ pt Sowe (G)

TALSANO: Sestino, Montervino, Prete, Lecce, Macaluso, D’Urso, Notaristefano, La Gioia, De Comite (26′ st Giannetti), Conte, Marsico. All. Dellisanti (non in panchina).

GROTTAGLIE: Monopoli, Pappadà, D’Amicis, Rossetti, Danese, Pisano, Sanyang, Mur (3′ st Vitale), Sowe, Mignogna (40′ st Rossini), Nicolì. All. Carrozzo.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

NOTE: Espulso Dima (T) dalla panchina per proteste.

—

GALATINA-V. LOCOROTONDO 1-1

RETI: 38′ st Dan. Marino (G), 49′ st Venere (L)

GALATINA: Colapietro, Gningue, Candido, Marino Di., Pino (19′ st Mancarella), Marino Dan., Caputo (19′ st Greco), Bruè (34′ st Potenza), Iurato, Manisi, Bolte (25′ st Urrutia). All. Colagiorgio.

V. LOCOROTONDO: Leuci, Scatigna, Pentassuglia (1′ st Neglia), Viola (7′ st Basile), Lacirignola, Pascullo, Caramia, Sescu, Diwouta, Venere, Dos Santos (1′ st Turnone). All. Pettinicchio.

ARBITRO: Castro di Molfetta.

—

VEGLIE-R. REFUGEES 0-1

RETI: 35′ st aut. Del Monte

VEGLIE: Mattia, Del Monte (40′ st De Vanna), Martina D., Mesa, Chiriatti (1′ st Musardo), Voges, Michaylyszyn, Gullaci (41′ st De Blasi), Fiorini (25′ st Corallo), Ceballos, traorè (1′ st Sillah). All. Malerba.

R. REFUGEES: Sanneh, Dan Almahiri, Jarjue, Diop, Keita A., Abdou, Coulibaly (9′ st Thiam), Sanè, Kassama, Konde (41′ st Diarrassouba), Marong. All. Hassan.

ARBITRO: Sperti di Lecce.

—

ATL. TRICASE-CAROVIGNO 1-1

RETI: 2′ pt Tomasco (T), 5′ pt rig. Bari (C)

ATL. TRICASE (f.i.): Recchia, Zocco, Beron, Crisafulli, Lopez, Bulnes, Fittaioli, Palumbo, Tomasco, Bara, Kanè. All. De Giuseppe.

CAROVIGNO (f.i.): Cannalire, Regnani, Cirasino, Taddeo, Urso, Frumento, Marino, Narracci, Turco, Bari, Greco. All. Kreshpa.

ARBITRO: Albione di Lecce.