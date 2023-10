CASARANO – Un autogol e un rigore decidono la partita. Altamura ko al Capozza

Casarano batte Altamura 2-1. Gara decisa dagli episodi. A beneficiarne è il Casarano al termine di una gara intensa e combattuta. Dopo un primo quarto d’ora passato a studiarsi, la partita si infiamma improvvisamente. Al 17’ il Casarano intercetta un pallone nella propria metà campo, Perez parte palla al piede, entra in area e mette al centro per Citro, che in corsa calcia direttamente tra le braccia del portiere. Sul capovolgimento di fronte, percussione di Kharmoud sulla destra che serve a D’Innocenzo un calcio di rigore in movimento, murato da Cerutti. Al 25’ Gambino devia in angolo una conclusione di Maccione. Sugli sviluppi, Lattanzio in area si libera della marcatura, si gira e calcia in porta, ma è bravo Pucci a bloccare in tuffo. Al 40’ l’episodio che rompe l’equilibrio. Pedalino dal fondo mette al centro, Errico, in tuffo, nel tentativo di rifugiarsi in angolo, insacca di testa.

La ripresa si apre con Giacomarro che getta nella mischia Loiodice al posto di Kharmoud. Al 50’, errore in disimpegno di Perez, la palla giunge a Lattanzio che calcia in porta, ma la sfera è deviata sul fondo. Al 57’ i padroni di casa confezionano una bella occasione, con Citro che entra in area, si porta sul fondo, ma ritarda il passaggio per Perez, solo al centro dell’area, consentendo alla difesa ospite di recuperare. Al 60’ ci prova Giannini dal limite, con la palla che sorvola la traversa. Al 62’ cross dalla destra del neoentrato Versienti, per Perez che gira in porta di testa, ma ancora una volta la conclusione è alta. Il Casarano insiste e al 65’ Perez viene atterrato in area dall’ex Mattera. Dal dischetto non fallisce Citro che porta il risultato sul definitivo 2-1. Al 71’ Molinaro cerca di sorprendere Pucci dalla distanza, ma non ha fortuna. Al 73’ mischia in area di rigore rossoazzurra. L’azione insistita nei pressi della porta difesa da Pucci viene interrotta dal fischio del direttore di gara. Al 75’ è ancora Perez di testa a sfiorare la marcatura di testa. All’82’ Perez mette dentro per Versienti che di piatto alza troppo la traiettoria. Nell’ultimo minuto di recupero, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, l’Altamura accorcia le distanza di testa con Scardina. Non c’è più tempo per ulteriori azioni. Il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi sul risultato definitivo di 2-1.

Mercoledì si torna in campo. Il Casarano dovrà vedersela con la capolista Fasano in trasferta.

—-

IL TABELLINO

Casarano, Stadio “G. Capozza”

domenica 29 ottobre 2023, ore 14.30

Serie D 2023/24 – giornata 8

CASARANO-ALTAMURA 2-1

RETI: 40’ Errico aut. (C), 66’ Citro rig. (C), 90+6′ Scardina (TA)

CASARANO (4-4-2): Pucci; Pedalino, Guastamacchia, Celli, Giannini; Gambino (90’ Thiandoum), De Luca (80’ D’Alena), Cerutti, Falcone (58’ Versienti); Citro (76’ Gjonaj), Perez (90’ Rajkovic). A disp.: Carotenuto, Colazzo, Parisi, Ramos da Silva. All. Laterza.

ALTAMURA (4-4-2): Fernandes; Grande (78’ Battimelli), Mattera (68’ Molinaro), Errico, Bertolo; D’Innocenzo (86’ Parisi), Bolognese, Dipinto, Maccioni; Lattanzio (68’ Scardina), Kharmoud (46’ Loiodice). A disp.: Spina, Colella, Logoluso, Bersaglia. All. Giacomarro.

ARBITRO: Lorenzo Massari della sezione di Torino. Assistenti: Francesco Santoro della sezione di Taranto e Nicolò Matteo Presta della sezione di Cosenza.

NOTE: Cielo sereno. Temperatura: 24 gradi. Ammoniti: 23’ Gambino (C), 36’ De Luca (C), 61’ Perez (C), 78’ Bolognese (A), 90+3 Thiandoum. Espulsi: -. Recupero: 1’ pt; 6’ st.

