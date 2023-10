LECCE – Primavera, altra beffa in zona Cesarini: il Sassuolo la spunta al 96′

Ancora una sconfitta in campionato a tempo ormai scaduto per la Primavera del Lecce, battuta dal Sassuolo per 2-1 al minuto 96. Una beffa per i ragazzi di Federico Coppitelli, autori di una prova incoraggiante ma ancora poco produttiva a livello di risultati. La sconfitta del Frosinone col Torino tiene i giallorossi a +3 dall’ultima piazza, che vale la retrocessione in Primavera 2, ma è tempo di invertire la rotta.

Dopo un buon avvio giallorosso e una traversa colpita da Pascalau, i giallorossi sciupano un’occasionissima su un angolo battuto da Corfitzen (poi uscito per infortunio), sui cui sviluppi né Gromek, né Pacia, né Salomaa riescono a ribadire in porta. Prima del riposo, Sassuolo in vantaggio con un gol di Russo.

Secondo tempo combattuto, con occasioni da ambo le parti e con un altro infortunio, stavolta per Helm. Lo stesso Helm e Minerva non riescono a capitalizzare una buona occasione a metà tempo, poi i salentini costruiscono una buona chance con Kodor che non inquadra la porta, servito da Vulturar. A tre dalla fine, rigore discusso per il Lecce, trasformato da Vulturar. Sembra ormai fatta ma, proprio al 96′, mischia in area leccese e Caragea mette dentro col piattone per l’ennesima beffa per i campioni d’Italia in carica.

Sabato prossimo, il Lecce riceverà la visita del Cagliari, alle ore 12.

—

IL TABELLINO

SASSUOLO-LECCE 2-1

RETI: 43′ Russo (S), 89′ rig. Vulturar (L), 90+6′ Caragea (S)

SASSUOLO (4-3-1-2): Theiner – Cinquegrano, Leoffen, Cannavaro, Falasca – Leone (90+4′ Piano), Lipani (64′ Pigati), Kumi – Knezovic (70′ Caragea) – Neophytou (70′ Moriano), Russo. A disp. Scacchetti, Piantedosi, Baldari, Lopes, Bruno, Ioannou, Zaknic, Parlato. All. Bigica.

LECCE (4-3-3): Lampinen-Skaug – Munoz, Pascalau, Addo, Pacia – McJannet, Faticanti (77′ Vulturar), Gromek (46′ Minerva) – Corfitzen (36′ Agrimi, 77′ Kodor), Helm (63′ Jemo), Salomaa. A disp. Leone, Casalongue, Thorisson, Zivanovic, Adewale, Kongslev. All. Coppitelli.

ARBITRO: Andreano sez. Prato.

NOTE: ammoniti Russo, Knezovic, Falasca, Caragea (S).