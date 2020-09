CASARANO – Tre reti alla Primavera del Pescara chiudono il ritiro abruzzese. Venerdì trasferta a Bari

Si è chiuso con una vittoria per 3-0 contro la Primavera del Pescara il ritiro abruzzese del Casarano. A decidere il test amichevole è stata una rete di Tascone in avvio di gara e una doppietta di Favetta, tra il 24′ e il 33′ della ripresa. A metà della prima frazione, annullata una rete a Longhi per fallo in attacco.

Per i rossazzurri, ora, ci sono due giorni di relax insieme alle proprie famiglie. La preparazione riprenderà mercoledì prossimo, nel pomeriggio, a Casarano. Venerdì 18 è in programma una trasferta a Bari per un allenamento congiunto con la formazione biancorossa presso l’antistadio del “San Nicola”, alle ore 17.