CASARANO – Tanti gol e un punto a testa nella gara con il Gladiator

Il Casarano passa in vantaggio per tre volte e per tre volte viene raggiunto da un Gladiator aggressivo e mai domo.

I padroni di casa partono bene. Al 6’, rilancio di Carotenuto che diventa un assist per Burzio, il quale si incunea in area e trafigge Bufano. Al 10’, l’occasione del raddoppio passa per i piedi di Ortisi, che si trova a tu per tu con l’estremo difensore ospite, bravo a chiudere lo specchio della porta. Gli ospiti non ci stanno e, dopo aver alzato il baricentro, al 18’, agguantano il pareggio con Mele su cross pennellato di Tomi. Al 21’ si riaffaccia in avanti il Casarano: conclusione di Ortisi, deviata in angolo dalla difesa. I padroni di casa ci credono e al 31’ tornano in vantaggio con un gol fotocopia rispetto a quello siglato al 6’: pallone scaraventato verso l’area di rigore ospite da Carotenuto, indecisione da parte della retroguardia del Gladiator, ne approfitta Saraniti che, a porta spalancata, mette dentro e riporta il Casarano in vantaggio. Al 39’ si libera in area l’ex Tedesco che prova la girata, ma la sfera termina a lato. Al 44’ pareggio di Tomi direttamente su calcio di punizione; parabola insidiosa disegnata dal numero 3 campano, il pallone si abbassa repentinamente colpisce la traversa e si insacca dopo essere carambolato sulla schiena di Carotenuto. Si va negli spogliatoi sul parziale di 2-2.

I primi quindici minuti della ripresa scorrono via senza particolari emozioni. È il Gladiator a insistere, ma ad andare a rete è il Casarano su calcio di rigore per tocco di mano in area da parte di De Caro. Si incarica di battere Saraniti che al 65’ sigla la sua personale doppietta e porta il risultato sul momentaneo 3-2. Gli animi si infiammano e a farne le spese sono, dalla panchina, Grimaldi, Caruso, Montervino e Rizzo; cartellino rosso per loro. Il Gladiator si affida ai calci di punizione di Tomi, mentre il Casarano cerca di arginare le sortite campane per poi ripartire in contropiede. All’85’ errore su rinvio di Carotenuto che serve erroneamente Panaioli, il cui tiro viene messo in angolo dall’estremo difensore, che si fa perdonare l’errato disimpegno. Il pareggio è nell’aria e giunge al 3’ minuto di recupero. Fase di gioco convulsa in area rossoazzurra. Il direttore di gara ravvisa gli estremi per un calcio di rigore per presunta azione fallosa di Guastamacchia; rosso diretto per lui. Realizza con freddezza Tomi. Carotenuto intuisce la traiettoria, ma non ci arriva. Un punto a testa e la vetta della classifica sempre più lontana. Il Casarano, che non riesce a vincere in casa da circa tre mesi, domenica dovrà affrontare la difficile trasferta di Francavilla.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “Capozza”

domenica 11 dicembre 2022, ore 14.30

Serie D/H 2022/23 – giornata 15

CASARANO-GLADIATOR 3-3

RETI: 6’ Burzio (C), 18’ Mele (G), 31’ e 65’ rig. Saraniti (C), 44’ e 90+3’ rig. Tomi (G)

CASARANO (3-5-2): Carotenuto; Barbetta (66’ Bocchetti), Guastamacchia, Piambianchi; Vitofrancesco (83’ Cannavaro), Sepe, Nava, Ortisi, Parisi; Burzio (52’ Gatto), Saraniti. A disp. Baietti, Gatto, Rizzo, Strambelli, Antonacci, Cecere, Cannavaro, Dellino. All. Costantino.

GLADIATOR (4-3-3):Bufano, Cipolletta (58’ Magliocca), Tomi, Mele, De Caro (87’ Ciampi), Puca, Corigliano (77’ Panaioli), Marianelli, Tedesco (58’ Messina), Squerzanti, Nicolau (77’ Mancini). A disp. Somma, Magliocca, Caruso, Mancini, Pietroluongo, , Messina. All. Grimaldi.

ARBITRO: Clemente Cortese della sezione di Bologna. Assistenti: Manuel Giorgetto della sezione di Vasto e Matteo Siracusano della sezione di Sulmona.

NOTE: Cielo coperto. Temperatura: 16 gradi. Ammoniti: 30’ Saraniti (C), 34’ Burzio (C), 75’ Tomi (G). Espulsi: 70’ Montervino e Rizzo (C) Grimaldi e Caruso (G), 90+2’ Guastamacchia (C). Recupero: – pt; 5’ st.

