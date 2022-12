TARANTO – I rossoblù vincono ancora. Pratica Monterosi archiviata di misura

Il Taranto ottiene la sua seconda vittoria consecutiva e settima stagionale. I rossoblù superano il Monterosi di misura, di Tommasini la rete decisiva. Con questo successo gli uomini di Capuano salgono a 23 punti.

LA CRONACA: La prima azione degna di nota arriva al 4′ ed è di marca ospite: dal centro dell’area Parlati ci prova con un pallonetto, la conclusione termina alta. All’11’ è ancora Parlati a farsi pericoloso: Cancellieri batte il corner per la testa del calciatore laziale che impegna severamente Vannucchi. Il Taranto si vede al 19′: Labriola pesca Romano in area che temporeggia troppo e non riesce a trovare la giusta conclusione. Il primo tempo si chiude senza altre emozioni e con il risultato di zero a zero.

Il Taranto rientra bene in campo e si fa vedere pericolosamente al 16′: Provenzano pesca Tommasini che addomestica bene la sfera, ma il suo destro viene respinto miracolosamente da Moretti. Al 19′ arriva il vantaggio del Taranto: Mastromonaco dalla destra crossa di sinistro, la sfera arriva a Guida che la rimette in mezzo e Tommasini a colpo sicuro spedisce la sfera in rete per l’uno a zero. I padroni di casa continuano a spingere: al 26′ Tommasini serve Guida che in diagonale manda di pochissimo fuori. Al 39′ il Taranto colpisce una traversa: Provenzano calcia una punizione dalla destra, il suo cross si trasforma in un tiro che viene deviato sul montante da Moretti. La contesa si chiude senza altre emozioni. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro decreta la fine del match. Per i rossoblù si tratta della seconda vittoria consecutiva, settimana prossima la truppa di Capuano sarà ospite del Messina.

IL TABELLINO

Taranto, stadio Erasmo Iacovone

domenica 11 dicembre 2022, ore 14:30

Serie C/C 2022/23 – giornata 11

TARANTO-MONTEROSI

RETI: 19′ st Tommasini

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Manetta, Antonini, Evangelisti – Ferrara, Romano (1′ st Provenzano), Labriola (17′ st Mazza), Mastromonaco, Formiconi (1′ st Chapi) – Guida (40′ st La Monica), Tommasini. A disp: Loliva, Caputo, Maiorino, Sakoa, Brandi. All.: Ezio Capuano.

MONTEROSI (3-5-2): Moretti – Piroli, Borri, Mbende – Cancellieri, Parlati, Lipani, Gasperi (31′ st Di Paolantonio), Verde (31′ st Tolomello) – Costantino, Burgio (31′ st Di Francesco). A disp.: Basile, Giordani, Liga, D’Antonio, Di Renzo. All.: Leonardo Menichini.

ARBITRI: Giuseppe Mucera di Palermo (Cesarano-De Vito; IV Gigliotti).

NOTE: Ammoniti: Burgio (M), Gasperi (M), Tommasini (T), Mazza (T), Evangelisti (T), Cancellieri (M).

