CASARANO – Serpi scatenate nella ripresa: tris al Bitonto e primo posto virtuale ancora in tasca

Il Casarano passa d’autorità a Bitonto e continua la scalata al vertice della classifica. Nel recupero della 14esima giornata, i rossazzurri calano il tris nella ripresa con Mincica, Rodriguez e Argento. Inutile il gol del momentaneo 1-2 di Tedesco.

Primo tempo avaro di emozioni. L’occasione più nitida capita sui piedi ospiti al 32′: Ficara disegna un cross per la testa di Favetta che schiaccia ma spedisce al lato di un soffio. Sull’altro fronte, ci prova S. Colella, in azione fotocopia, con esito identico.

La ripresa, però, è subito scoppiettante: al 2′ il Casarano mette la freccia con Mincica, che spara in porta dai 25 metri e sorprende Zinfollino. Favetta cerca subito il raddoppio ma il mancino del 9 ospite trova le mani protese di Zinfollino. A metà tempo c’è una grossa palla gol per il Bitonto: piattone di Mariani da ottima posizione, palla fuori dallo specchio di non molto. Poi entra Rodriguez e mette subito le cose in chiaro: al 26′ il cubano/spagnolo s’inventa un’azione personale chiusa con un rasoterra imparabile per Zinfollino. Ma il Bitonto reagisce con orgoglio: al 27′ riapre la gara dopo un calcio di rigore di Lattanzio respinto da Pitarresi. Tedesco è il più lesto sulla respinta e fa 1-2. I baresi si spingono in avanti alla ricerca di un pari insperato ma, inevitabilmente, arriva il contropiede letale del Casarano. Rodriguez ispira Argento che, al 45′, mette in porta il terzo gol e manda tutti sotto la doccia.

La squadra di Orlandi porta a casa i tre punti che valgono il virtuale primo posto, essendo a due lunghezze di distanza dal Taranto capolista ma con una gara da recuperare. Domenica prossima, al 99%, le Serpi riposeranno, data la richiesta di rinvio avanzata dal Nardò, causa Covid. Il Bitonto, invece, resta a quota 29 e domenica avrà l’opportunità per riscattarsi ospitando il Francavilla in Sinni.

IL TABELLINO

Bitonto, stadio “Città degli Ulivi”

mercoledì 24 marzo 2021, ore 14.30

Serie D/H 2020/21 . recupero giornata 14

BITONTO-CASARANO 1-3

RETI: 3′ st Mincica (C), 26′ st Rodriguez (C), 28′ st Tedesco (B), 45′ st Argento (C)

BITONTO: Zinfollino, Colella S., Colella D., Petta, Capece, Biason, Mariani, Montinaro, Esposito (27′ st Tedesco), Lattanzio, Tarantino (41′ st Nannola). A disp. Matera, Milani, Nocerino, Zaza, Passaro, Zaccaria, Evangelista. All. Loseto.

CASARANO: Pitarresi, Pagliai, Quacquarelli (16′ st Longhi), Tascone, Mattera (18′ pt Figliomeni), Syku, Ficara (16′ st Argento), Bruno, Favetta (25′ st Rodriguez), Mincica (41′ st Negro), Feola. A disp. Guido, Galfano, Atteo, Giacomarro. All. Orlandi.

ARBITRO: Bracaccini di Macerata.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Colella S., Lattanzio, Capece (B), Quacquarelli, Argento, Pitarresi (C). Recupero: 2′ pt, 4′ st. Al 27′ st Pitarresi (C) respinge un rigore di Lattanzio (B).

(foto: Salvatore Mincica, autore del primo gol rossazzurro)