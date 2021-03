ECCELLENZA – Mercato della ripartenza (?): le ultime in casa Racale, Deghi, Gallipoli, Maglie e Otranto

L’annuncio di ripresa del campionato d’Eccellenza, con l’avvio fissato per l’11 aprile, ha inevitabilmente portato ad una serie di movimenti di mercato, con diverse società salentine molto attive.

La Deghi del presidente Paglialunga, punterà a costruire un organico composto di soli salentini, ed in questa direzione, hanno salutato il gruppo il difensore argentino Joaquin Suhs, accasatosi al Brindisi, e l’attaccante Matias Chiavarria, che, nella giornata di ieri, ha messo nero su bianco con il Napoli United. In entrata appare in fase di definizione la trattativa per il centrale difensivo ex Ugento Manuel Vergori.

Un momento di incertezza lo si vive in casa Atletico Racale. La formazione guidata da mister Sportillo potrebbe subire una piccola rivoluzione. Non dovrebbero tornare a vestire biancazzurro l’attaccante argentino Lucas Nicchiarelli ed il forte centrocampista Juan Ignacio Lopez, sul quale appare forte l’interessamento di Ugento e Matino. Il difensore centrale Marco Greco sembrerebbe essere finito invece nel mirino dell’Otranto.

In casa Gallipoli, come annunciato nella giornata di ieri, si sono registrati diversi movimenti. Non faranno più parte del progetto, gli attaccanti Vito Macchia e Juan Echarri, i centrocampisti Mario Frulio e Mattia Montenegro e il portiere Javi Martinez. Subentrano invece i difensori Andrea Monteduro, Giovanni Citto e il centrocampista Manuel Alcazar. Il Maglie, dovrebbe ripartire dal blocco iniziale, con il direttore Loris Bavone che è al lavoro per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante ex Novoli Diego De Giorgi.

Il Sava, infine, rileva Nanni Riezzo e Alessio Zaccaria, nella primissima parte di stagione in forza al Manduria.

(foto: Manuel Vergori)