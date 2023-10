CASARANO-NARDÒ – I rossoazzurri ribaltano il derby, prima vittoria in campionato

Il Casarano batte in rimonta 2-1 il Nardò e coglie la prima vittoria stagionale in campionato.

Il primo acuto è di marca rossoazzurra. Al 3’, azione insistita sulla destra lungo l’asse Gambino-Citro. La palla viene pericolosamente messa dentro, ma l’estremo difensore blocca in tuffo. Al 6’ Citro si incunea in area di rigore, salta due uomini e da posizione defilata calcia sul palo lontano, con la sfera che termina direttamente sul fondo. Al 9’ reazione granata, con Gennari che di testa, da ottima posizione, conclude direttamente tra le braccia di Pucci. Sino alla mezz’ora, il gioco si concentra soprattutto a centrocampo. Entrambe le contendenti si studiano, cercando di non scoprirsi e di approfittare di un eventuale errore avversario. L’episodio che rompe l’equilibrio si verifica al 33’: l’ex Dambros viene atterrato in area da Pedalino e si guadagna un calcio di rigore. Si incarica di battere Dammacco, che non manca l’appuntamento con il gol, per il momentaneo vantaggio neretino. Al 40’ cross di Giannini dalla sinistra, la palla attraversa l’area, ma nessuno riesce a metterla dentro; la sfera resta in gioco e, sugli sviluppi dell’azione, Rajcovic di testa la manda di poco alto. È il preludio del gol rossoazzurro che giunge al 41’, con Vona che, al termine di un’azione convulsa, riesce fortunosamente a metterla dentro. Al 44’ Pucci con i piedi respinge una insidiosa conclusione di Dammacco. Il primo tempo si chiude sul parziale di 1-1.

La ripresa parte su ritmi altissimi. Tra il 56’ e il 57’, entrambe le squadra vanno a rete, ma entrambe su azioni viziate da fuorigioco. Al 63’ il Casarano passa in vantaggio con una prodezza di Gambino che riceve palla in area, stoppa al volo di sinistro, si gira e, approfittando dello scivolone del difensore, calcia di destro, trafiggendo l’incolpevole Viola. Mister Ragno corre ai ripari e getta nella mischia Addae, Ciracì e Gentile al posto di Mariani, Milli e Dambros. Al 78’ Ciracì riceve in area e calcia in porta, ma la sua conclusione è murata dalla difesa. All’86’ De Luca ci prova dal limite, il tiro è centrale e non impensierisce Viola. Nei minuti di recupero, il Nardò preme sull’acceleratore. A 2’ dalla fine, Addae ha l’occasione per pareggiare, ma non riesce ad indirizzare la palla in porta.

Dopo un minuto extra di recupero giunge il triplice fischio che sancisce la vittoria dei rossoazzurri.

Domenica prossima il Casarano farà visita al Gravina. Il Nardò è atteso da un altro derby, questa volta con il Gallipoli.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 08.10.2023, ore 15

Serie D 2023/24 – giornata 5

CASARANO-NARDÒ 2-1

RETI: 34’ rig. Dammacco (N), 41’ Vona (C), 63’ Gambino (C)

CASARANO (4-4-2): Pucci; Giannini, Vona, Celli, Gambino; Falcone (75’ Gjonaj), De Luca (90’ Ramos da Silva), Cerutti, Pedalino (80’ Thiandoum); Citro (80’ Parisi), Rajcovic (86’ Perez). A disp.: Carotenuto, Thiam, Colazzo, Guastamacchia. All. Laterza.

NARDO’ (4-4-2): Viola; Ingrosso, Gennari, Lanzolla (78’ De Giorgi), Russo; Ceccarini, Guadalupi (46’ Urquiza, 85’ Melillo), Mariani (68’ Addae), Milli; (68’ Ciracì) Dambros (68’ Gentile), Dammacco. A disp.: Furnari, Ciannamea, Stragapede. All. Nicola.

ARBITRO: Giordano D’Ambrosio della sezione di Collegno. Assistenti: Lorenzo De Giulio della sezione di Nichelino e Paolo Cufari della sezione di Torino.

NOTE: Cielo sereno. Temperatura: 26 gradi. Ammoniti: 83’ Gennari (N), 89’ De Luca (C). Espulsi: -. Recupero: 1’ pt; 7’ st.

