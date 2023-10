LECCE – Notte fonda per la Primavera, il Torino ne fa sei

Pesantissima sconfitta del Lecce Primavera contro i parietà del Torino. Allo stadio “V. Mazzola” di Orbassano finisce 6-1 per i granata. Il Lecce campione d’Italia, dopo otto partite ufficiali, non ha ancora vinto.

Nel Lecce esordisce anche Burnete con Vescan Kodor e Agrimi ai suoi lati. La squadra, però, va subito in tilt: al 6′ è vantaggio Toro con un rigore di Padula assegnato a causa di un fallo di mani di Smajlovic in area. Pronta risposta del Lecce con Kodor che fa fare bella figura ad Abati. Al 13′ secondo penalty per il Torino: fallo in area di Vulturar, trasforma Dellavalle. Al 20′ Burnete lascia partire un tiro a giro che lascia col fiato sospeso il portiere di casa: pallone che sfiora il palo. Minuto 26, tris Toro: sponda aerea di Savaa per Padula che mette in ghiaccio partita e tre punti. Il Lecce sembra tramortito ma ha un sussulto d’orgoglio con Vulturar che, con una sassata dal limite dell’area, segna il 3-1. Prima del riposo, occasione per il 4-1 di Savva, palla a lato di un soffio, ma anche per il secondo gol del Lecce con McJannet, tiro respinto da Abati, e con Agrimi, pallonetto alto di pochissimo.

Dopo il riposo, è ancora Vulturar a trascinare la squadra con un calcio di punizione a lato di un palmo al 55′, poi è Lampinen che nega il 4-1 a Padula al 60′. Ma è solo questione di minuti: il quarto gol granata arriva al 64′ ad opera di Savva. Al 66′ è anche 5-1 con la firma di Acar. La giornataccia leccese si chiude col sesto gol dei locali, firmato da Ruszel su punizione.

Il rinnovatissimo Lecce viaggia pericolosamente nei bassi fondi della classifica: penultimo con tre punti, davanti al solo Frosinone, prossimo avversario dei giallorossi dopo la pausa, sabato 21.

—

IL TABELLINO

Orbassano (TO), stadio “V. Mazzola”

domenica 08.10.2023 h 15

Primavera 1 2023/24, giornata 6

TORINO-LECCE 6-1

RETI: 6′ rig. e 26′ Padula (T), 15′ Dellavalle (T) rig., 39′ Vulturar (L), 64′ Savva (T), 66′ Acar (T), 77′ Ruszel (T)

TORINO: Abati, Bianay, Ruszel (dall’83’ Mahari), Rettore, Savva (dal 73′ Longoni), Acar (dal 67′ Dalla Vecchia), Padula (dal 73′ Gabellini), Silva, Dellavalle, Njie (dal 73′ Ciammaglichella), Antolini. A disp. Brezzo, Longoni, Mendes, Bonadiman, Zaia, Muntu, Franzoni. All. Scurto.

LECCE: Lampinen, Pascalau (dal 50′ Jemo), Mcjannet, Vulturar, Burnete, Munoz, Agrimi, Smajlovic, Faticanti, Minerva (dal 78′ Casalongue), Vescan-Kodor (dal 65′ Sangiorgio). A disp. Leone, Herceg, Addo, Gueye, Lukoki, Zivanovic, Adewale, Johnson. All. Coppitelli.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata.

NOTE: ammoniti Rettore, Ruszel, Bianay. Rec. 3, 1.