CASARANO – Il presidente Maci dopo la sconfitta di Sorrento: “Siamo stati umiliati, chiedo scusa ai tifosi”

È un presidente Maci scuro in volto quello che al termine della roboante sconfitta subita dal Casarano nella trasferta di Sorrento, si presenta in sala stampa, annunciando inoltre una settimana di ritiro della squadra fino alla sfida di domenica prossima contro il Foggia. “Una prestazione che ha dell’incredibile – esordisce il presidente rossazzurro -, visto che la squadra fino ad oggi non aveva mai preso due gol e non riesco a fornire spiegazioni riguardo al finale. Siamo stati umiliati e ciò dovrà farci riflettere, perché questi risultati non si addicono alla nostra storia. Sono rammaricato e chiedo scusa a tutti i tifosi, perché questa prestazione è davvero inconcepibile. Ora faremo mente locale per vedere come continuare da qui in avanti. Ripeto, – prosegue Maci -, questa è stata una prova al limite della vergogna, ma ne parleremo con serenità. Come si suol dire, queste prestazioni servono per capire come muoversi nel futuro immediato. Non ho avuto modo di guardare i miei calciatori perché erano tutti con la testa chinata. La squadra andrà in ritiro da questa sera, perché vorremmo cercare le motivazioni a tale prestazione, che è fuori dai nostri canoni. Abbiamo subito dei gol ridicoli. C’è modo e modo di perdere, ma questa prova rimarrà nella storia per il suo impatto negativo. Ora – conclude -raccogliamo le forze, e come già ribadito, lo faremo per affrontare il futuro immediato, visto che domenica avremmo il match importantissimo contro il Foggia”.