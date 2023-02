CASARANO – Foglia Manzillo: “Abbiamo strameritato. C’è una fantastica alchimia col pubblico”. Burzio: “Continuiamo a sognare”

Partita sofferta, quella vinta in rimonta per 2-1 con il Matera, ma portata a casa con merito e determinazione dal Casarano.

“Non voglio dire – commenta nel post partita mister Antonio Foglia Manzillo – che questa è stata la gara più difficile, sofferta e complicata tra quelle che ho disputato da quando siedo sulla panchina del Casarano, perché anche le altre due sono state così. Altamura, Afragolese e Matera sono squadre fortissime, ma se nelle prime due abbiamo avuto quel pizzico di fortuna, oggi abbiamo strameritato. Il primo quarto d’ora abbiamo collezionato quattro palle gol, per non contare dei due legni colpiti nel corso della gara. Partita vinta meritatamente contro un avversario ostico, che anche senza Piccioni e Russo ha schierato due giocatori che non hanno fatto rimpiangere i titolari. Nel bene e nel male, in campo ci vanno i giocatori che fanno le fortune e le sfortune di un allenatore. Detto questo, qualche scelta fortunata la facciamo anche. In ogni caso, sono contento dei ragazzi. Ci devono credere e se ci mettono anche quel sacrificio che sto vedendo, unito alla qualità, ci siamo. Generalmente, approntiamo tatticamente la squadra con quattro attaccanti. Questo ci espone al rischio di subire anche qualcosa. In effetti, oggi abbiamo concesso qualcosa,. Se domenica, con il Barletta, a conclusione della gara sarà un pareggio, io mi prendo il punto e me ne torno a casa contento, ma non posso andare lì puntando al pareggio. Sarebbe l’opposto di quello che ho sempre chiesto ai ragazzi. Certo, non sarà facile, ma cercheremo di far sì che i 5-6000 tifosi del Barletta siano uno stimolo per noi. Se oggi siamo stati cinici? Non direi. Il cinismo non dipende da me, ma dalla precisione delle conclusioni. Oggi, tra pali e occasioni mancate, non parlerei di cinismo. Ma credo sia stata la gara con più tiri in porta. Il pubblico ha risposto alla grande. Quando siamo andati sotto di un gol, i nostri tifosi non hanno iniziato a fischiare e contestare, ma ci hanno dato una mano. Non è cosa da tutti. Avverto una certa alchimia con il pubblico. Cercheremo di non spezzare questo incantesimo”.

Soddisfazione espressa anche dal match winner, Pablo Burzio, autore del settimo gol con il Casarano.

“È stato un gol bellissimo – dice il calciatore rossoazzurro – frutto di una bellissima giocata sulla destra, con cross di Vitofrancesco e io che non ho dovuto far altro che buttarla dentro a porta vuota. Dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo vincere e non possiamo sbagliare. Poi, alla fine, tireremo le somme. Siamo motivati. Ringrazio il mister per avermi dato la possibilità di giocare nel mio ruolo, in quello che sento più comodo. Se sono contento per il gol? L’importante è sacrificarsi per la squadra, poi i gol arrivano. Oggi dobbiamo pensare più alla squadra che a noi”.