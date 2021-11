CASARANO – Doppio Palumbo lancia la Mariglianese. Terzo ko di fila per le serpi

La Mariglianese si riscatta dalla sconfitta di Bisceglie e infligge al Casarano la terza sconfitta consecutiva, quinta stagionale.

Si è deciso tutto a cavallo della mezzora della ripresa, con una doppietta letale di Palumbo. E dire che, sin lì, i rossazzurri non avevano demeritato, rispondendo colpo su colpo agli sporadici attacchi dei napoletani nella prima frazione.

Attorno al quarto d’ora della ripresa, entrambe le squadre reclamano per dei presunti rigori, poi non assegnati dall’arbitro, Santarossa. In particolare, il Casarano chiede a gran voce l’espulsione di De Giorgi, reo di fallo, forse, da ultimo difensore, su Tedesco. Minuto 26, la Mariglianese va in vantaggio con un’azione Peluso-Esposito, rifinita da Palumbo. Tordini e Prinari sfiorano subito il pareggio, ma poi la Mariglianese raddoppia, sempre con lo stesso Palumbo, che insacca su corta respinta di Iannì dopo un tiro di Faiella.

È l’ultima azione degna di cronaca. Il Casarano resta inchiodato a 12 punti, a metà classifica e, domenica prossima, ospiterà il fanalino di coda Brindisi, ultimo con un punto in otto gare.

—

IL TABELLINO

Marigliano (Na), stadio “S. Maria delle Grazie”

domenica 31 ottobre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 9

MARIGLIANESE-CASARANO 2-0

RETI: 26′ st e 33′ st Palumbo

MARIGLIANESE: Maione, Peluso, de Angelis, Pantano, De Giorgi, Tommasini (30′ pt Faiella), De Martino, Langella, Esposito (40′ st Di Dato), Aracri, Orlando (23′ st Palumbo). All. Sanchez.

CASARANO: Iannì, Signorelli (32′ st De Stefano), Tordini (45′ st Santarcangelo), Meduri, Greco, Sanchez, Atteo, Di Biase (29′ st Florio), Tedesco, prinari, Pipistrelli (10′ st Coria). All. Calabuig.

ARBITRO: Santarossa di Pordenone.

NOTE: ammoniti De Giorgi, Peluso, De Martino, Di Dato (M), Signorelli, Prinari (C).

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: un’immagine della gara di ieri, ph. Marco Credendino)