NARDÒ – Pari giusto a Cerignola, la cura De Candia comincia a dare frutti

Il Nardò esce indenne dalla difficile trasferta di Cerignola e porta a casa un buon punto, pareggiando, nel finale, con De Giorgi, il momentaneo vantaggio locale a opera di Achik.

Risultato sostanzialmente giusto che arriva al termine di una bella gara, giocata senza tatticismi e a viso aperto da entrambe le formazioni in campo. La prima occasione è per il Nardò con Puntoriere che fallisce il bersaglio da posizione invitante e allora il Cerignola ne approfitta per portarsi in vantaggio con una splendida punizione di Achik al minuto 6. Poco dopo, foggiani vicini al bis con Petrarca, ma il Nardò non si scoraggia e, con Puntoriere, va vicino al pari, bravo Tricarico nell’occasione. De Giorgi, poi, ci prova poco dopo, ma stavolta è Sirri a fare buona guardia.

Stesso copione nella ripresa con le due squadre che attaccano con generosità. I salentini si fanno sempre più pericolosi e pressanti e, a pochi spiccioli dalla fine, centrano il gol dell’1-1: su corner di Mancarella, stacca De Giorgi e batte Tricarico che riporta il punteggio, meritatamente, in parità. Finisce così, e, per De Candia, lo score recita quattro punti in due partite, bottino più che buono per l’ex tecnico del Casarano.

Domenica prossima il Nardò è atteso dalla sfida casalinga contro la Mariglianese, che, ieri pomeriggio, ha battuto in casa il Casarano.

IL TABELLINO

Cerignola, stadio “Monterisi”

domenica 31 ottobre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 9

A. CERIGNOLA-NARDÒ 1-1

RETI: 6′ pt Achik (C), 42′ st De Giorgi (N)

A. CERIGNOLA: Tricarico, Vitiello, Manzo, Sirri, Russo (30′ st Silletti), Tascone, Agnelli, Dorval, Mincica (39′ st Palazzo L.), Achik (13′ st Longo), Malcore. All. Pazienza.

NARDÒ: Petrarca, De Giorgi, Mileto, Porcaro, Dorini, Alfarano (20′ st Mariano), Van Ransbeek (39′ st Cavaliere), Mengoli, Mancarella, Puntoriere (21′ st Cancelli), Cristaldi. All. De Candia (squal., in panchina Manca).

ARBITRO: Di Loreto di Terni.

NOTE: ammoniti Vitiello, Agnelli (C), Van Ransbeek (N). Rec. 0+3.

(foto: archivio Cardone)