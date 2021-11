VOLLEY A3/m – Spettacolo ed equilibrio sino alla fine: Casarano piega Aurispa Lecce all’ultimo respiro

La Leo Shoes Volley Casarano si aggiudica l’attesissimo derby contro l’Aurispa Libellula Lecce al termine di una gara emozionante e ben giocata da entrambe le contendenti.

Parte meglio la Leo Shoes Casarano che ad inizio gara prova a dettare i suoi ritmi, complici anche un paio di tentativi di pallonetto dal centro non chiusi da Aurispa Libellula (8-5). Nonostante la buona vena dell’eterno Paoletti, Vinti e Corrado danno una scossa e permettono di recuperare punti, sino a raggiungere il 10-10. Set equilibrato sino al tentativo di fuga ospite che alza il muro e costringe mister Licchelli a chiamare il timeout sul 15-17. Alla lunga emerge l’opposto Casaro che, insieme a Corrado ed all’ottima prestazione di tutto il sestetto, garantisce la conquista del set (21-25).

Il secondo set mette in luce uno scatenato Rau che, coadiuvato dal servizio di Kindgard, trascina Aurispa Libellula (5-7). Qualche muro della Leo Shoes Casarano, gli errori degli ospiti e l’esperienza di Paoletti riportano in vantaggio i padroni di casa sino al timeout richiesto da mister Grezio (16-13). Nessuno strappo nella parte conclusiva del set, che si trascina punto su punto sino al 25-21 in favore dei rossoblu.

Falsa partenza di Aurispa Libellula nel terzo set, che la vede in balìa degli avversari (5-1). Turno di battuta estremamente positivo per Paoletti che continua a macinare punti e a mettere in condizione i suoi di far male (10-5). All’involuzione di Aurispa Libellula si contrappone la crescita di Baldari e Petras, sino a quando Corrado tenta di stravolgere il trend con un paio di colpi da campione (14-13). Il monster block di Maccarone su Paoletti, l’ace di Casaro e gli attacchi vincenti di Vinti ristabiliscono la parità, nonostante il tentativo di allungo del Casarano (21-21). Sulle ali dell’entusiasmo il set lo conquista Aurispa Libelulla (23-25).

Si lotta nel quarto set e nessuna delle due compagini riesce ad imporsi nelle prime battute (5-5). Il primo timeout lo chiama mister Licchelli sul 7-10 in favore di Aurispa Libellula, che può contare sulla serata di grazia di Vinti e su un muro efficace e spesso decisivo. Il Casarano prova in tutti i modi ad accorciare le distanze, ma Aurispa Libellula mantiene un buon margine senza strafare (15-18). Cresce la squadra di casa che rimonta sino a portarsi in vantaggio e a conquistare il set 25-23.

Come da equilibrio annunciato, il derby del Salento non può che decidersi al tie break, che inizialmente vede l’ago della bilancia pendere a favore del Casarano (8-6). Torna in vantaggio Aurispa Libellula, che subisce il controsorpasso definitivo che porta la squadra di casa a conquistare set e derby (15-13).

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-AURISPA LIBELLULA LECCE 3-2

(21-25; 25-21; 23-25; 25-23; 15-13)

Leo Shoes Casarano: Petras Michal 19, Peluso Christian 6, Meleddu Valentino, Ciardo Federico 3, Stefano Luca, Scaffidi Giovanni 1, Torsello Mirko 6, Baldari Simone 18, Pierri Francesco (L), Ribecca Alessandro, De Micheli Gabriele, Paoletti Matteo 21, D’Amato Davide.

Aurispa Libellula: Bruno Vinti 21, Francesco Fortes, Martin Kindgard 5, Francesco Corrado 13, Nicolò Casaro 21, Graziano Maccarone 6, Paolo Cappio (L), Giancarlo Rau 16, Enrico D’Alba, Francesco Giaffreda (L), Marco Lucarelli, Lorenzo Persichino, Fiorenzo Melcarne.

Arbitri: Enrico Autuori, Davide Morgillo

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

Risultati (giornata 4): Tuscania-Aci Castello 3-2, Palmi-Marigliano 3-1, Ottaviano-Modica oggi alle 15, Massa Lubrense-Sabaudia 3-0, LS Casarano-AL Lecce 3-2, Marcianise-Aversa 1-3. Riposa EE Galatina.

Classifica: Palmi 11 – Aversa 9 – Casarano, Aci Castello, Aurispa Lecce 7 – Modica e Tuscania 6 – Ottaviano 4 – Marcianise, Massa Lubrense, Sabaudia 3 – Galatina 2 – Marigliano 1. (Ottaviano e Modica una gara in meno).

Prossimo turno (07/11): Galatina-Marcianise, Aversa-Casarano, Modica-Aurispa Lecce, Sabaudia-Palmi, Aci Castello-Ottaviano, Marigliano-Tuscania. Riposa Massa Lubrense.

(fonte: Ufficio Stampa Aurispa Lecce)