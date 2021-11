ECCELLENZA/B – Break Martina, stop Ugento. Al Gallipoli F. il “Derby dei due mari”: i tabellini dell’8° turno

All’ottava giornata arriva il break del Martina che supera, con un gol per tempo, il Ginosa, e si isola in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza, ancora a punteggio pieno.

Scivola, dopo sette vittorie consecutive, l’Ugento a Ostuni, superato da una doppietta di Marzio; di Galeandro la rete della bandiera giallorossa. E domenica prossima, a Ugento, arriverà proprio il Martina per quello che potrà essere il primo snodo cruciale della stagione.

Il Sava cade a Castellaneta, dopo essere andato in vantaggio, e sente alle spalle proprio il fiatone dei valentiniani che agganciano anche l’Otranto, uscito sconfitto dal “derby dei due mari” sul campo del Gallipoli Football. La squadra di Mimmo Oliva ritorna alla vittoria, che mancava dalla seconda giornata, e si rilancia in zona playoff. Dopo quattro risultati utili di fila, frena la corsa del Maglie a opera di un Racale pragmatico e battagliero, che centra i tre punti dopo cinque giornate.

Il Manduria si aggiudica nettamente il derby con l’incerottato Grottaglie e lo scavalca in classifica. Pari tra Mola e Massafra, risultato che serve più ai tarantini che tengono la Virtus inchiodata all’ultimo posto.

I tabellini della giornata numero 8:

OSTUNI-UGENTO 2-1

RETI: 30′ pt e 25′ st Marzio (O), 26′ st Galeandro (U)

OSTUNI: Schina, Stranieri, Nives, Stabile, Chionna, Razzini, Marzio (37′ st Molnar), Marino, Maglie, Faccini, Benedetti (44′ st Caruso). All. Bruni.

UGENTO: De Luca, Carrozzo, Gubello, Cassano (44′ st Tardini), Lopez, Chirivì (44′ st De Lorenzis), Marconato, Pinto (1′ st Galeandro), Cicerello (24′ st Cedrez), Rodriguez, Stefanizzi (1′ st Escobedo Luna). All. Salvadore.

ARBITRO: Raimondo di Taranto.

NOTE: espulsi Bruni (all. Ostuni) al 28′ st, Caruso a fine partita.

—

MARTINA-GINOSA 2-0

RETI: 30′ pt Mangialardi, 29′ st Cerutti

MARTINA: Maggi, Cappellari (43′ st Giancola), Monteleone (32′ st Brescia), Mangialardi, Aprile, perrini, Amatulli (22′ st Conte), Cannito, Cerutti (32′ st Dominguez), Delgado, Ancora (36′ st Serio). All. Pizzulli M..

GINOSA: Gallitelli, Reyes, Donvito, Guerra (32′ st Bruno), Ola (27′ st Romeo), Pulpito (39′ st Giannuzzi), Facecchia (26′ st Musa), Scatigna, Saani, Gori (43′ st De Carlo), Casale. All. Pizzulli A.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

NOTE: espulsi Casale (43′ pt), Reyes (24′ st) per fallo di reazione e doppia ammonizione, entrambi del Ginosa.

—

GALLIPOLI F.-DC OTRANTO 2-1

RETI: 32′ pt Regner (G), 42′ pt Mariano (O), 21′ st Maiolo (G)

GALLIPOLI F.: Russo, De Leo, Hundt (16′ st Martinez), Mangione, Piscopiello, Buongarzoni (8′ st Sindaco), Cascio, Maiolo, Regner, Manisi, Medina. All. Oliva.

DC OTRANTO: Caroppo, Plevi, Mancarella (39′ st Cisternino), Diarra, Signore, Valentini, Palumbo, Mariano, Meneses, Capristo, Villani (49′ st Buongiorno). All. Manco.

ARBITRO: Salomone di Bari.

—

TOMA MAGLIE-RACALE 0-1

RETI: 12′ st Potenza

TOMA MAGLIE: Esposito, Tecci, Maruccio, Cassini, Pasca, Muchardi, Romano (30′ st Marin), Politi, Mosca, Flordelmundo (40′ st Meneses). All. Luperto.

RACALE: Lobarda, Parlati, Margagliotti, Casalino, Distasio, De Maria, Botrugno (39′ st Corvaglia), Perna, Pastorini (10′ st Potenza), Pirretti, Castrì. All. Corvaglia (Bruno squal.).

ARBITRO: Montanaro di Taranto.

—

CASTELLANETA-SAVA 3-1

RETI: 18′ pt Procida (S), 32′ pt Agodirin (C), 36′ st Palmisano (C), 44′ st Martinez rig. (C)

CASTELLANETA: Mennella, D’Andria (21′ st Cantalice), Prete, Macaluso, Pitto, Sardella, Pinto N., Pinto A., Martinez (44′ st Abate), Palmisano (37′ st Barulli), Agodirin (21′ st Stauciuc). All. D’Alena.

SAVA: MAraglino, De Gregorio, Cimino (31′ st Greco), D’Arcante, Fabiano, Amadio, Molfetta (17′ st Zaccaria), De Luca (37′ st Giammaruco), Caruso, Procida (40′ st Riezzo), Beltrame. All. Passariello.

ARBITRO: Rossini di Torino.

—

MANDURIA-GROTTAGLIE 3-0

RETI: 44′ pt e 36′ st Gomez T., 10′ st Scarci

MANDURIA: Russo, Pignatale, Coccioli (31′ st Giannetti), Epifanio, Ribezzi, Dyeng, Gomez T., Goncalves, Turco, Di Marco (41′ st Muci), Scarci (30′ st Cava). All. Geretto.

GROTTAGLIE: Coppola, Venneri, Santoro (21′ st Galeone), Rodriguez, Carlucci, Caricasulo (16′ st Quaranta), Serra, Cavallo, Rondini, Vecchio, Gargaro. All. Viscido.

ARBITRO: Schmid di Rovereto.

—

VIRTUS MOLA-MASSAFRA 1-1

RETI: 30′ pt Fumai rig. (VM), 37′ st Girardi (MA)

VIRTUS MOLA (form. iniz.): Doronzo, Daddabbo, Dentico, Sisto, Depalma, Amoruso, Guglielmi, Schirone, Portoghese, Fumai, Pinto. All. Sisto.

MASSAFRA (form. iniz.): Pizzaleo, Stella, Fornino, Notarnicola, Fumarola, Cirrottola, Notaristefano, Gravina, Girardi, Turi, Appeso. All. Pizzonia.

ARBITRO: Colazzo di Casarano.

(foto: il gol vittoria di Maiolo in Gallipoli-Otranto – ph. Coribello)