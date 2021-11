PROMOZIONE/B – Novoli, scherzetto alla capolista CD Gallipoli. Ma il Taurisano non ne approfitta: i tabellini dell’8° turno

Dopo sette vittorie consecutive, arriva la prima sconfitta stagionale per il Città di Gallipoli, per mano del Novoli, che, con due rigori di Poleti e Scarcella, regala il primo dispiacere alla capolista. La squadra di Sandro Carrozza, però, mantiene il comando della classifica, giacché il Taurisano non ne approfitta. Anzi, rischia anche di scivolare in casa col Melendugno che, sino a due dalla fine, stava conducendo per 1-2.

Lo scontro diretto tra le terze, Leverano e Talsano, si chiude senza reti. Passettino anche del Locorotondo che impatta in casa con l’Avetrana. Il Novoli raggiunge il Tricase, battuto, in un derby emozionante, dal Galatina dell’ex Giorgetti. Terza vittoria nelle ultime quattro gare per il Capo di Leuca che, con due reti nel primo tempo, regola il Brilla Campi, a caccia ancora della prima vittoria come il Melendugno.

Sfuma al 93′ la vittoria per il Veglie sul campo dello Spartan Ginosa.

I tabellini della giornata numero 8:

NOVOLI-CITTÀ DI GALLIPOLI 2-1

RETI: 14′ pt Iurato (G), 28′ pt Poleti rig. (N), 20′ st Scarcella rig. (N)

NOVOLI: Isceri, Martina, Marasco Giov., Fasiello, Conte, Capone, Palazzo (48′ st Indirli), Franco, Massaro (40′ st Fedele), Poleti (28′ st Quarta), Scarcella (44′ st Cocciolo). All. Marangio.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Atif, Cardinale, Marulli (1′ st Malerba), Greco, Carrozza F., Portaccio, Nuzzo (28′ st Vigliotti), Doukoure, Scialpi, Iurato. All. Carrozza A.

ARBITRO: Losapio di Molfetta.

—

CAPO DI LEUCA-BRILLA CAMPI 2-1

RETI: 16′ pt Florio (CL), 28′ pt Crisafulli (CL), 10′ st Carlà (BC)

CAPO DI LEUCA: Potenza, Ferraro N. (33′ st De Santis), Maiolo (9′ pt Frisullo), Florio, Crisafulli, Trotta, Greco G. (19′ st Cassiano), Imperato, Ponzo, Ferraro M. (30′ st Caracciolo), Monteduro. All. Corvaglia.

BRILLA CAMPI: Pendinelli (1′ st Napoli), Longo, Iaia A., Iaia S., Tondo, Buono, Resinato, Caravaglio, Macchia, Carlà (23′ st Greco O.), Lupo (1′ st Marti). All. Patruno.

ARBITRO: Leopizzi di Lecce.

—

TAURISANO-MELENDUGNO 2-2

RETI: 25′ pt De Giorgi D. rig. (’85, M), 45′ pt Alessandrì (T), 28′ st Colagiorgio (M), 44′ st De Giorgi D. rig. (’93, T)

TAURISANO: Baglivo, Arnisi, Musio (37′ st Scarlino), Zilli, Ciurlia (15′ st Mele), Alessandrì, Torsello, Galati (21′ st Luca), Vantaggiato (21′ st Manganaro), De Giorgi D. ’93, Preite (44′ st Antonazzo). All. Bray.

MELENDUGNO: Nuzzaci, Colagiorgio, Greco, Longo, Cretì, De Giorgi D. ’85 (7′ st Gurau), Vergari, Chiriatti (41′ st De Mitri), Conte (19′ st Petruzzella), Nocco, Palma. All. Castrignanò.

ARBITRO: Maselli di Bari.

—

LEVERANO-TALSANO 0-0

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi, Pasculli (16′ st Muci), Giannuzzi, De Carli, Elia, Spedicato, Konè (42′ st Fonte), Quarta, De Michele, Pedone (13′ st Puscio). All. Renis.

TALSANO: Notaristefano, Montervino, Giannotta (1′ st Ungaro), Dima (9′ st Cellamare), Lecce, Franco, Bello (25′ st Grillo), La Gioia, Mignogna, Gatto (15′ st De Comite), Peluso C. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Casula di Taranto.

—

TRICASE-GALATINA 2-3

RETI: 11′ pt Giorgetti (G), 9′ st Rizzo J. (T), 31′ st Mingiano (G), 34′ st Bonaventura (T), 43′ st Rizzo J. aut. (G)

TRICASE: Bibba, Mauro, Rizzo E. (25′ st Otmani), Zocco, Rizzo J., Zaminga, Orlando, Diallo, Chiffi, Rosario, Conde (1′ st Bonaventura). All. De Giuseppe.

GALATINA: Minerba, Leanza (22′ st Bramato), Mingiano, Zaminga, Costantini (22′ st Zannito), Malerba, Garrapa (19′ st Pascali), De Razza (15′ st Cofano), De Pascalis, Migali, Giorgetti (45′ st Vantaggiato). All. Contaldo.

ARBITRO: Bellarte di Molfetta.

—

P. SPARTAN LEGEND-VEGLIE 3-3

RETI: 5′ pt e 35′ pt Ciriello (SL), 20′ pt Ferrara (V), 30′ pt Lillo (V), 39′ pt Cappellini rig. (V), 48′ st Crudele (SL)

P. SPARTAN LEGEND: Giampetruzzi, Olindo, Alassia, Youmbi, Crudele, D’Airle, Ciriello (25′ st Nazaro), Perrone (36′ st Sana), Camara, Letizia, Sciacoviello (25′ st D’Angelo). All. Passarelli.

VEGLIE: Polito, De Luca, De Mauro, Rotunno, Gurau, Voges, Cappellini, Commendatore, Ferrara (7′ st Indirli), Lillo, De Lorenzis. All. Politi.

ARBITRO: Pezzolla di Bari.

—

V. LOCOROTONDO-AVETRANA 0-0

V. LOCOROTONDO: Costantino, Neglia, Angelini, Venere, Anglani, Calia (41′ st Lacirignola), Salamina (43′ st Daddato), Galiano (35′ st Speciale), Montaldi, Pantaleo (23′ st Potenza), Palazzo. All. Rosato.

AVETRANA: Laghezza, Maggio, Di Giulio, Massaro (31′ st Greco), Sanyang, Di Silvestro, Trisciuzzi, Gioia, Toumi, Malagnino, Birtolo. All. Franco.

ARBITRO: Matera di Barletta.

(foto: i festeggiamenti del Novoli)