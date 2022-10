CASARANO – Burzio riagguanta il Barletta, dal “Capozza” arriva l’ennesimo pari casalingo

Ennesimo pareggio casalingo per il Casarano che al “Capozza” impatta contro il Barletta. Un pari che, a conti fatti, rispecchia quanto visto in campo.

Partono con il piede sull’acceleratore gli ospiti: al 4′ brividi per il Casarano con Russo che entra in area, supera l’estremo difensore, e mette sull’esterno della rete. Sono le prove generali del gol che giunge dopo appena 60 secondi. Pasticcio di Guastamacchia e Pambianchi che non si intendono. Ne approfitta Russo che, solo davanti al portiere, mette la sfera all’angolino destro. Il Barletta continua a spingere e a pressare alto, mentre il Casarano non riesce a riprendersi dallo scossone, complici anche alcuni errori in fase di impostazione. I padroni di casa si fanno vedere al 27′ con Gatto, la cui conclusione è bloccata da Piersanti. Gatto ci riprova al 29′ con una staffilata su calcio piazzato, ma è bravo il portiere a neutralizzare l’insidiosa conclusione. Al 41′ si rifà vedere in avanti il Barletta con Loiodice che sfiora la marcatura andando a colpire la traversa. Il gol degli ospiti, che giunge a distanza di tre minuti, viene annullato per fuorigioco di Petta, servito da Loiodice.

Il copione cambia nella ripresa. Al 46′ è Cannavaro a impegnare Piersanti con una conclusione potente ma centrale. Al 47′ Burzio in area trova a bloccargli la strada un ottimo Piersanti in uscita. Al 54′ Sepe si affida alla soluzione dalla distanza, ma la palla termina a lato. La rete del pareggio giunge al 62′ con Burzio che coglie di sorpresa l’estremo difensore biancorosso scavalcato da un tiro-cross che va ad insaccarsi all’incrocio di pali. Il Casarano ci crede e al 67′ va vicinissimo al raddoppio con un colpo di testa di Sepe. L’ultima occasione è di marca rossoazzurra e passa per i piedi di Strambelli che all’87’ colpisce la traversa su punizione.

Il Casarano colleziona il terzo pareggio consecutivo in casa e domenica dovrà far visita al Fasano, reduce da una sconfitta in trasferta per 2-0 contro il Francavilla.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 30 ottobre 2022, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 9