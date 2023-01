CASARANO-BRINDISI – Un punto per parte nel big match, al gol di Citro replica Sirri

Casarano e Brindisi si spartiscono la posta in palio sul manto erboso del “Capozza”, con la vetta che si allontana di due punti per entrambe. Primo quarto d’ora privo di emozioni. Le squadre si studiano, evitando di scoprirsi, in attesa di un passo falso degli avversari. Al 15’ è il Brindisi a provarci con Felleca che mette dentro dalla sinistra per l’accorrente Cancelli. Il numero 8 biancazzurro dal centro dell’area non riesce colpire bene la sfera, vanificando una buona occasione per gli ospiti. Al 20’ occasionissima per Brindisi. Percussione dell’ex D’Anna sulla sinistra che scorge l’inserimento di Felleca. La punta brindisina controlla in area e cerca il tiro a girare sulla sinistra di Baietti: la palla lambisce il palo e si spegne sul fondo. Al 29’ è ancora Felleca a seminare il panico nella retroguardia rossoazzurra per poi servire, a pochi metri dalla linea di porta, Stauciuc, che non riesce ad addomesticare il pallone. Il primo tempo termina senza ulteriori scossoni. Si va negli spogliatoi sul parziale di 0-0, con il Brindisi che ha fatto vedere qualcosa in più rispetto ai padroni di casa.

La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Strambelli per Gaeta e Boersma per Parisi. Al 48’ D’Anna dal limite calcia fuori, imbeccato da Cancelli. Al 53’ Cipolletta salva sulla linea di porta e nega a Sirri la gioia del gol. Al 55’ D’Anna tenta la conclusione a girare. Baietti in tuffo plastico smanaccia sopra la traversa. Nel minuto successivo ennesimo salvataggio sulla linea, questa volta di Citro, su conclusione di Gorzelewski. Il Brindisi spinge, ma è il Casarano a passare in vantaggio con una grande giocata di Monaco che al 59’ libera in area Citro. Il numero 18 del Casarano la piazza sul secondo palo dove nulla può Vismara. Gli ospiti accusano il colpo e al 64’ Saraniti di testa manda di poco fuori. Al 65’ pericoloso contropiede dei biancazzurri, ma l’ultimo tocco di D’Anna per il neo entrato Opoola è troppo lungo. Al 72’ Citro approfitta di un errore difensivo, recupera palla, entra in area e calcia, ma la conclusione viene deviata in angolo da un difensore ospite in scivolata. Il Brindisi getta nella mischia Di Modugno e Malaccari e al 78’ i brindisini riagguantano il pareggio su calcio di punizione dal limite. Sfattilata di sinistro da parte di Sirri con il pallone che si insacca sul palo difeso da Baietti. Il Brindisi ci crede. Nei minuti di recupero, però, non succede nulla. La gara si chiude sul risultato di 1-1, che lascia invariato il distacco tra le due compagini.

Domenica prossima il Casarano farà visita alla Nocerina, mentre il Brindisi affronterà il casa il Martina.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “Capozza”

domenica 29 gennaio 2023, ore 14.30

Serie D/H 2022/23 – giornata 21

CASARANO-BRINDISI 1-1

RETI: 59’ Citro (C), 78’ Sirri (B)

CASARANO (4-3-3): Baietti; Parisi (46’ Boersma), Guastamacchia, Cipolletta, Tipaldi; Cannavaro (57’ Cecere), Marsili, Monaco (72’ Navas); Citro, Saraniti (82’ Burzio), Gaeta (46’ Strambelli). A disp. Carotenuto, Vitofrancesco, Bocchetti, Pambianchi. All. Costantino.

BRINDISI (4-3-3): Vismara; Esposito, Sirri, Gorzelewski, Baldan (75’ Di Modugno); Palumbo (75’ Malaccari), Ceesay (89’ De Rosa), Cancelli; Stauciuc (63’ Opoola), D’Anna, Felleca. A disp. Di Fusco, Montalto, Rossi, Dammacco, Mancarella. All. Perrone.

ARBITRO: Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Assistenti: Antonio Alessandrino della sezione di Bari e Giovanni Francesco Massari della sezione di Molfetta.

NOTE: Cielo sereno. Terreno in buone condizioni. Temperatura: 11 gradi. Ammoniti: 36’ Gaeta (C), 58’ Baldan (B), 76’ Guastamacchia (C), 79’ Sirri (B), 84’ Navas (C), 90’+2 Costantino (C). Espulsi: -. Recupero: 2’ pt; 4’ st.

