TARANTO – (Tanto per cambiare) Con la Gelbison arriva l’ennesimo pareggio a reti bianche

Il Taranto non riesce più a segnare: i rossoblù ottengono il loro terzo pareggio di fila con la Gelbison, anche questo con il risultato di zero a zero. Bisogna risalire al 18 dicembre scorso, al 33′ di Messina-Taranto, per trovare l’ultimo gol ionico, un rigore di Romano. Poi, in fila: Taranto-Monopoli 0-0, Catanzaro-Taranto 1-0, tre 0-0 con Turris in casa, Fidelis Andria fuori, Gelbison oggi.

LA CRONACA: Il Taranto parte forte: al 1′ Tommasini scatta sul filo del fuorigioco e supera l’estremo difensore Anatrella ma Granata sventa la minaccia. Al 17′ Crecco la mette in mezzo per la testa di Antonini, Anatrella risponde ancora presente. Nient’altro, in un primo tempo più che scialbo. La prima azione degna di nota del secondo tempo arriva al 67’ ed è la Gelbison a rendersi pericolosa: cross dalla sinistra di Fornito per l’inserimento di Savino che da buona posizione manda alto. Il Taranto risponde solo all’83’: Antonini fa da sponda per Semprini dopo una punizione, quest’ultimo effettua una rovesciata che viene respinta con i pugni da Anatrella. Il match termina dopo cinque minuti di recupero. Gli ionici mercoledì saranno impegnati nel derby con il Foggia. — IL TABELLINO Taranto, Stadio “Erasmo Iacovone”

domenica 29 gennaio 2023, ore 17:30

Serie C/C 2022/23 – Giornata 24 TARANTO-GELBISON 0-0 TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Evangelisti, Antonini, Manetta (1′ st Provenzano) – Mastromonaco, Romano (37′ ptSemprini), Crecco (1′ st Formiconi), Labriola, Ferrara – Tommasini (40′ st La Monica), Bifulco (1′ st Rossetti). A disp.: Loliva, Caputo, Sciacca, Citarella, Diaby, Mazza, Canalicchio. All.: Ezio Capuano. GELBISON (3-4-1-2): Anatrella – Granata, Cargnelutti, Loreto – Nunziante (20′ st Savini), Fornito, Uliano (20′ st Papa), Correnti – De Sena – Infantino (1′ st Graziani), Tumminello (47′ st Marong). A disp.: Vitale, Onda, Sane, Faella, Francoforte. All.: Fabio De Sanzo. ARBITRI: Ermes Fabrizio Cavaliere di Padova (Faraboli-Regattieri; IV Gervasi). NOTE: Ammoniti: Manetta (T), Carnielutti (G), Granata (G), Provenzano (T), Papa (G). Espulso: Al 93’ Papà (G) per doppia ammonizione. RISULTATI E CLASSIFICA