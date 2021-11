CASARANO-BRINDISI – Calabuig “Pesano le assenze”. Di Costanzo: “Un punto che fa morale”

Termina a reti inviolate la gara tra Casarano e Brindisi. Una gara caratterizzata da poche occasioni, con i padroni di casa che risentono delle assenze di Dambros e Pipistrelli e gli ospiti che sprecano un calcio di rigore in apertura di partita.

“Al di là del rigore, un po’ dubbio, un po’ generoso, che comunque viene da un nostro errore individuale, nel primo tempo – commenta mister Calabuig – abbiamo cercato di imporre il nostro gioco. Abbiamo avuto le nostre occasioni, mentre non abbiamo avuto occasioni contro. Purtroppo non siamo riusciti a trovare il gol. Nel secondo tempo, pur con meno volume di gioco, siamo andati a cercare i tre punti, ci è mancato il guizzo finale.

In 12 partite giocate abbiamo avuto 4 rigori contro, quasi sempre generosi, e nessuno a favore. È un dato che va analizzato. Detto questo, non resta altro da fare che lavorare per migliorarci.

Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Sfortunatamente non avevamo moltissime alternative, anche Prinari, che è entrato a gara in corso, non era in perfetta forma, avendo avuto la febbre fino a venerdì. I ragazzi ci hanno messo impegno e sacrificio per andare a vincere la partita. Qualcuno aveva anche giocato mercoledì e non era facile, con le assenze in avanti di Dambros e Pipistrelli. Ci sta mancando qualcosa dopo la ¾, anche perché a livello posizionale e di gioco stiamo lavorando bene, ma ci manca qualcosa in avanti, sia per le assenze sia per gli avversari. Non è facile quando giochi una partita con una squadra che ti aspetta in 11 dietro la linea della palla. Il campionato è molto equilibrato. Lo sapevamo già. Ora bisogna ritrovare la continuità”.

Un punto che fa morale e muove la classifica per i biancoazzurri.

“Se fossimo passati in vantaggio su rigore – dichiara a caldo mister Di Costanzo – avremmo potuto difenderci bene. Nel finale, con i giocatori veloci che abbiamo inserito, potevamo creare difficoltà. In ogni caso, i rigori sono occasioni che si creano, poi si possono anche sbagliare. Complessivamente non abbiamo creato moltissimo, ma siamo sempre stati compatti, di fronte a una squadra che palleggiava bene, con il trequartista che poteva darci problemi. Nel secondo tempo, in qualche frangente, ci hanno attaccati e noi potevamo ottenere il massimo risultato sulle ripartenze, ma siamo contenti per il punto che muove la classifica e ci dà fiducia, anche perché domenica scorsa avevamo fatto una prestazione con più occasioni di oggi, eppure per qualche episodio negativo abbiamo perso. Oggi siamo contenti, è un mattoncino che mettiamo in questo lungo percorso, che, con questa disciplina, con questa applicazione da parte di tutti i giocatori, ci porterà ad essere una squadra competitiva e difficile da affrontare per tutti.

Ora ci aspettano altre gare difficili, a chi dice che si tratta di scontri diretti, rispondo che non possano essere considerati tali, visto che siamo ancora all’inizio del campionato. E comunque dovremmo cercare di fare punti anche contro le squadre di alta classifica. Pensiamo alla prossima, chiunque essa sia. Con la prestazione di oggi abbiamo dato ulteriore morale al gruppo che pian piano si sta creando. Anche Moi, nonostante fosse appena arrivato, ha giocato tutta la partita, dandoci un contributo di esperienza notevole che si trasmette a tutti gli altri”.