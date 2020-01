CASARANO – Bitetto: “Fidelis Andria squadra valida e agguerrita. A questo gruppo non manca nulla”

Quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite per il Casarano, con il successo che manca dall’8 dicembre, giorno in cui i rossazzuri s’imposero per 3-2 contro il Fasano. Domani al Capozza arriverà una Fidelis Andria in netta difficoltà ma certamente bisognosa di punti: “La gara contro la Fidelis sarà impegnativa – racconta mister Dino Bitetto -, perché troveremo di fronte una squadra ben allestita e ben allenata che vorrà riscattare il risultato negativo subito domenica scorsa in casa. Affronteremo una formazione valida sotto l’aspetto tecnico e molto agguerrita. Quando si gioca in casa, a maggior ragione per noi che non giochiamo da diverse giornate al Capozza, ci poniamo il massimo obiettivo che è quello di vincere e, quando si deve vincere, le motivazioni sono decisamente maggiori e punteremo, su queste”.



Anche nella sfida di domani, nonostante qualche passaggio a vuoto nelle ultima apparizioni, il tecnico ex Cerignola non modificherà nulla dal punto di vista tattico, allontanando inoltre qualsiasi voce di mercato : “Non ci saranno novità per quanto riguarda il modulo – racconta Bitetto – sarà sempre un 5-3-2. Sui giocatori, credo di aver già dimostrato che gli interpreti possono essere diversi. A questa squadra non manca nulla, quì vi è un gruppo, che così andrà avanti fino alla fine cercando di raggiungere, in maniera doverosa, il migliore traguardo. Domani rientrerà Russo dalla squalifica, mentre non ci saranno Palmisano e Morleo, per quanto riguarda D’Aiello valuteremo”.

In chiusura Bitteto lancia un messaggio ai tifosi, non proprio soddisfatti delle ultime apparizioni: “Sappiamo bene che il primo desiderio dei tifosi è proprio quello di vedere, ogni domenica, il sacrifico e la maglia sudata e che i giocatori possano dare l’anima in campo. Se non sono soddisfatti – conclude -, passerò alla squadra anche questo messaggio e so che lo accoglieranno mettendoci sempre maggiore impegno”.