LECCE – Liverani e i dubbi anti-Verona: “Valuto se continuare con la difesa a tre. E sui tifosi…”. I convocati

Vigilia di campionato per il Lecce. I giallorossi, che nel pomeriggio hanno ufficializzato le cessioni in prestito di Tsonev (Monopoli) e Bleve (Catanzaro), domani saranno di scena in casa dell’Hellas Verona, in un match importante in chiave salvezza.

A presentare il match è stato, come di consueto, mister Fabio Liverani: “Domani affronteremo quella che è la sorpresa di questo campionato. Il Verona ha tenuto un ritmo alto finora, con grande corsa e qualità. Non ho ancora deciso tra la difesa a tre o a quattro, vedremo. Nella gara di andata ci misero in difficoltà nella prima frazione nella quale non riuscimmo ad accorciare tra le linee. Nel secondo tempo, invece, abbiamo disputato una buona gara a mio modo di vedere. Saponara? Il ragazzo da dopo Natale si è allenato da solo perché aveva già scelto di accettare la nostra proposta. Da martedì starà nel gruppo, lui deve solo mettere a disposizione le sue qualità nulla di più o di meno. Credo che il fatto di vietare la trasferta ai nostri tifosi sia una sconfitta per il calcio”.

***

Ecco la lista dei convocati per il match di domani:

3 Vera

4 Petriccione

5 Lucioni

7 Donati

8 Mancosu

9 Lapadula

10 Falco

11 Shakhov

13 Rossettini

14 Deiola

16 Meccariello

21 Gabriel

22 Vigorito

29 Rispoli

30 Babacar

31 Colella

35 Rimoli

37 Majer

39 Dell’Orco

77 Tachtsidis

97 Chironi