CASARANO – Bitetto “Abbiamo perso punti importanti, ma siamo pronti a ricominciare”. Intanto arriva Ciro Favetta

Nonostante i sette risultati utili consecutivi, si allontana la vetta della classifica.

Le due vittorie sfumate sul finale a Nocera e in casa con il Gravina bruciano e soprattutto sono costate punti importanti.

“Sia nella prima frazione sia nella prima parte del secondo tempo – commenta mister Bitetto a proposito della gara con il Gravina – abbiamo giocato bene, collezionando 4-5 ottime opportunità per poter raddoppiare. Non ci siamo riusciti e alla fine abbiamo pagato ancora una volta con il solito gol su punizione, perdendo l’opportunità di avere qualche punto in più. Loro, nell’ultimo quarto d’ora, hanno giocato con quattro attaccanti e, anche se non ci hanno creato pericoli seri, ci hanno tenuti lì davanti. Opportunità ne abbiamo avute più noi, belle e nitide, ma non siamo riusciti a concretizzarle. Questo è un campionato in cui chi vuole essere protagonista deve cercare di vincere, noi con questi due pareggi abbiamo perso punti importanti, ma siamo pronti a ricominciare con il piglio giusto per recuperare quello che questi pareggi ci hanno fatto perdere”.

Di punto guadagnato parla il tecnico del Gravina, mister Loseto.

“È stata – commenta Loseto nel post partita – una dimostrazione di forza da parte nostra. Non abbiamo nomi altisonanti, ma abbiamo degli uomini prima ancora che dei calciatori, come dimostrano ogni domenica in campo. Contro le grandi ci siamo espressi nel migliore dei modi. Spero solo che si innalzi il livello di autostima e che si possa centrare quanto prima la salvezza, per poi, se ci sarà l’occasione, puntare a qualcosa di più. È bello quando ad ogni caduta ti rialzi e noi lo abbiamo sempre fatto. Dobbiamo guarire la malattia di alti e bassi che abbiamo avuto nel girone di andata. Ci fa ben sperare questa grande prestazione che ci consente di passare in serenità queste feste. Qualche punto lo abbiamo perso malamente, ma questo è un punto guadagnato”.

Loseto parla anche del neo arrivato Granado.

“Granado – aggiunge il tecnico del Gravina – ha disputato una buona prova e ci ha consentito di essere maggiormente proiettati in area avversaria. Del resto lo abbiamo preso perché non avevamo qualcuno forte fisicamente e che ci facesse respirare”.

Anche Bitetto nel post gara aveva parlato di calciomercato.

“È ovvio – aveva detto il mister, rispondendo a una domanda – che ci manca un attaccante e a questa carenza si dovrà porre rimedio in qualche maniera, ma non si può prendere chiunque, deve essere qualcuno più funzionale di quelli andati via. Bisogna vedere cosa c’è sul mercato”.

E nella tarda serata di ieri, poche ore dopo la fine della gara, il Casarano ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante 25enne Ciro Favetta, che arriva dal Taranto dove, dal 2017, ha collezionato 64 presenze segnando 25 reti, 5 delle quali nella stagione in corso. In precedenza Favetta aveva disputato, sempre in serie D, 74 presenze, siglando 22 gol, con le maglie della Sarnese, San Severo e Frattese.