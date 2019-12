ECCELLENZA – Palma (Deghi) continua la scalata, comanda sempre Picci: la classifica marcatori dopo la 16ª

Restano immutate le prime cinque posizioni delle classifica cannonieri. Sale a quota sei D’Onofrio, che segna uno dei due gol con cui l’Audace Barletta impatta sul campo del San Marco. Quinto centro per Agodirin, autore della rete del pareggio del Corato contro la Deghi, per Tusiano, che sigla il gol della bandiera dell’Orta Nova a San Severo, per Salerno del San Marco e per Saani, che apre le danze nel 2-0 del Molfetta sul Vieste. Quarto sigillo per Palma della Deghi. In totale sono diciassette le reti messe a segno nella sedicesima giornata.

TREDICI RETI: Picci (Trani);

DIECI RETI: Triggiani (Molfetta Calcio), Falconieri (Corato);

NOVE RETI: Di Rito (Martina);

OTTO RETI: Pignataro (Barletta);

SETTE RETI: Pardo (Ugento), Leonetti (Corato), Ventura (Molfetta Calcio), Amodio (Martina);

SEI RETI: D’Onofrio (Audace Barletta);

CINQUE RETI: Morra (Molfetta Calcio), Libertini (Deghi Calcio), Negro (Trani), Agodirin (Corato), Tusiano (Orta Nova), Salerno (San Marco), Saani (Molfetta Calcio);

QUATTRO RETI: Terrone (Audace Barletta), Lomuscio (Audace Barletta), Di Senso (Altamura), Augelli (San Marco), Compierchio (Bisceglie), Scialpi (Molfetta Calcio), Sansò (Ugento), De Vita (Vieste), Lorusso (Bisceglie), Palma (Deghi Calcio);

TRE RETI: Quitadamo (San Marco), Alemanni (Gallipoli), Maiolo (Ugento), Caputo (Barletta), Quarta (Corato), Cisternino (Otranto), D’Introno (Orta Nova), Stancarone (Trani), Musa (Bisceglie), Abrescia (Altamura), Villani (Otranto), Di Federico (Audace Barletta/Corato);

DUE RETI: Regner (Ugento), Partipilo (San Severo), Difino (Deghi Calcio), Portoghese (Altamura), Portaccio (Gallipoli), Grasso (San Marco), Palazzo (Otranto), Sangarè (Vieste), Lopez (Martina), Conteh (Molfetta Calcio), Colella (Vieste), Romanazzo (San Severo), Fanelli (Barletta), Dinoia (Audace Barletta), Guacci (Audace Barletta), Dimatera (Altamura), Faccini (Barletta), Ciriolo (Altamura), Raiola (Vieste), Legari (Molfetta Calcio), Camasta (Corato), Zinetti (Bisceglie), Cicerello (Bisceglie), Tardini (Deghi Calcio), Monopoli (Orta Nova), Castrì (Ugento), Calò (Otranto), Cormio (Audace Barletta), Cortese (Gallipoli), Sciacca (Ugento), Lavopa (Molfetta Calcio), Varsi (Barletta), Menicozzo (San Marco);

UNA RETE: Greco (Altamura), Melino (Orta Nova), De Palma (San Severo), Pelosi (Orta Nova), Degiglio (Audace Barletta), Stella (Trani), Ingredda (Bisceglie), Iorio (San Severo), Mummolo (Martina), De Santis (Altamura), Lamatrice (Orta Nova), Ganci (Barletta), Traversa (San Severo), Poleti (Deghi Calcio), Ponzo (Ugento), Antonacci (Trani), Anglani (Martina), Russo (Orta Nova), Campioto (Deghi Calcio), Dascoli (Audace Barletta), Malerba (Deghi Calcio), Stifani (Gallipoli), Camporeale (Martina), Del Fuoco (San Severo), Alcazar (Gallipoli), Cordisco (Bisceglie), Ranieri (Vieste), Podo (Gallipoli), Olibardi (Corato), Gatto (Altamura), Diarra (Otranto), Di Giorgio (Bisceglie), Pasca (Ugento), Palladino (Ugento), Barrasso (Molfetta Calcio), Di Bari (Corato), Fernandez (Gallipoli), Carrozzo (Gallipoli), Mascia (Orta Nova), Dispoto (Bisceglie), Greco (Deghi Calcio), Di Meo (Audace Barletta), Aprile (Barletta), Touray (Corato), Signore (Ugento), Andrada (Vieste), Pipoli (Vieste), Amoruso (Martina), Sisalli (Altamura), Dibenedetto (Altamura), Porcino (Gallipoli), Quacquarelli (Corato), Procida (Barletta), Monopoli (Deghi Calcio), Gazquez (Martina), Mastrodonato (San Severo), Salto (Deghi Calcio), Caroppo (Otranto), Morra (San Severo), Dinielli (San Severo), Solidoro (Ugento), Mazzilli (Trani).