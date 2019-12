PROMOZIONE/B – Doukoure fa tredici, Mignogna vede il podio: la classifica marcatori dopo la 16ª

Tredicesima rete in campionato per Doukourè, sempre più leader della classifica cannonieri: l’attaccante del Matino apre le danze nel 2-2 del Matino con il Taurisano. Sale a quota nove Mignogna, che partecipa al 3-1 del Sava sul Veglie. Ottavo sigillo per Longo dell’Ostuni, a segno nel 2-1 sulla Salento Football Leverano e per Vasco del Sava. Doppietta per Tidiane, neo acquisto del Manduria, nel vittorioso 4-0 sull’Avetrana. Sono ventuno le marcature della sedicesima giornata.

TREDICI RETI: Doukourè (Matino);

UNDICI RETI: Birtolo (Manduria), Caruso (Ostuni), De Giorgi Diego ’93 (Taurisano);

DIECI RETI: Salguero (Racale);

NOVE RETI: Sanyang (Avetrana), Mignogna (Sava);

OTTO RETI: Carrozza (Maglie), Quarta (SF Leverano), Longo (Ostuni), Vasco (Sava);

SETTE RETI: Meneses (De Cagna 2010), Manisi (Matino), Presicce (Racale), Minelli (Avetrana);

SEI RETI: Cortese (Veglie), Scarcella (Carovigno), Cappellini (Novoli), Botrugno (Taurisano), Capristo (Ostuni), Lorenzo (De Cagna 2010);

CINQUE RETI: Migali (Aradeo), Kunde (Avetrana), Macchia (Brilla Campi);

QUATTRO RETI: Riezzo (Manduria), Lopez (Racale), Ruberto (Aradeo), Rizzo (SF Leverano), Tedesco (Novoli), Cellamare (Sava), Iurato (Maglie), Giorgetti (De Cagna 2010), Tidiane (Manduria/Carovigno);

TRE RETI: Venza (Matino), De Matteis (Matino), Diagnè (Carovigno), Piccinno (Uggiano), Kandji (Sava), Aprile (Racale), Greco (Carovigno), Levanto (Aradeo), Greco (Aradeo), Garrapa (Uggiano), Arcadio (Manduria), De Benedictis (SF Leverano), Castano (Taurisano), Culiersi (De Cagna 2010), Zaccaria (Manduria);

DUE RETI: Giorgio (Matino), Iaia (Novoli), Amaddio (Sava), Brindisi (Maglie), Napolitano (Manduria), Gioia (Sava), Khalil (Maglie), Serti (Brilla Campi), Raponi (Matino), Toumi (Avetrana), Verardo (Aradeo), Carlà (Brilla Campi), Papa (Brilla Campi), Tony Lanzilotti (Carovigno), Luca (Taurisano), Colluto (Manduria), Franco (Matino), Iunco (Novoli), Turco (Carovigno/Ostuni), Pace (Maglie), Belmonte (Uggiano), Garcia (Matino), Nero (Maglie), Beltrame (Sava), Pirretti (Taurisano);

UNA RETE: Zilli (Taurisano), Faggiano (Novoli), Tamborrino (Carovigno), De Giorgi Diego ’85 (Racale), Enama (De Cagna 2010), Marzo (Aradeo), Ferrarese (Ostuni), Dell’Anna (SF Leverano), Parlati (Racale), Danese (Manduria), Nazaro (Sava), Bringas (Matino), D’Amicis (Matino), Cocciolo (Novoli), Zocco (Maglie), Molfetta (Ostuni), Bakary (Manduria), Baba (Veglie), Sforza (Brilla Campi), Gallone (Manduria), D’Amico (De Cagna 2010), Giannotti (Brilla Campi), Permeti (Maglie), Conte (Aradeo), Perrone (Avetrana), De Carlo (Veglie), Petruzzella (Veglie), Perrone (SF Leverano), Cezza (Veglie), Protopapa (Avetrana), Leggiero (Ostuni), Santoro (Taurisano), Conte (Manduria), Setreanu (Uggiano), Citto (Maglie), Casalino (Racale), Zizzi (Ostuni), Mele (Taurisano), Salvi (Ostuni), Galeano (Avetrana), D’Ettorre (Sava), Caravaglio (Brilla Campi), Calò (Manduria), Cannone (Ostuni), Resinato (Brilla Campi), Elia (Taurisano), Aulita (Novoli), Cavallo (Sava), De Michele (Sava), Calabuig (Matino), Garzia (Uggiano), Torsello (Racale), Rodrigues (Racale), Mazza (Novoli), Gennari (Novoli), Malagnino (Manduria), Marzo (Da Cagna 2010), Giannuzzi (SF Leverano), Ciurlia (Taurisano), Citto (Matino), Bergamo (Veglie).