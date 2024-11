CASARANO – Angri piegato nella ripresa, tre punti che consolidano il secondo posto

Match complicato ma tre punti portati a casa con relativa serenità per il Casarano che regola l’Angri con due reti nel secondo tempo, conservando l’imbattibilità stagionale e consolidando il secondo posto, complice anche la sconfitta della Virtus Francavilla. La vetta, occupata dalla Nocerina, dista sempre quattro lunghezze.

Angri molto ordinato nella prima frazione e quasi mai in difficoltà. Dopo pochi secondi dall’avvio di gara ci prova Saraniti, conclusione debole e centrale agevolmente catturata da Viscovo, grande protagoinista soprattutto alla mezzora, quando respinge un colpo di testa a botta sicura di Ferrara. Il finale di tempo è dell’Angri che si fa minaccioso dalle parti di Fernandes prima con una conclusione di Tandara, poi con un tiro al volo di Emmanouil che impegna l’estremo rossazzurro.

Cambia la gara nella ripresa e, dopo nemmeno un minuto, il Casarano è avanti grazie ad un’autorete di Kliajic che infila il proprio portiere nel tentativo di rinviare un cross di Legittimo. L’Angri ora è un po’ sulle gambe e il Casarano affonda i colpi: al 55′ un’azione di Martinenko si conclude con un colpo di testa di Saraniti che sfiora il palo. Laterza azzecca il jolly dalla panchina: entra in campo Malcore e, dopo soli sette minuti, archivia l’incontro con un abile colpo di testa su cross di Loiodice. Prima del triplice fischio, Casarano ancora pericoloso prima con Perez che prova a beffare Viscovo dalla distanza. Poco prima, punizione a lato di Gaeta per gli ospiti e pallone largo.

Il Casarano si gode i tre punti ma non c’è molto tempo per festeggiare, perché mercoledì la truppa di Laterza andrà a far visita la rediviva Fidelis Andria nel match unico dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Domenica prossima, poi, il primo dei due derby salentini consecutivi, in casa col Nardò.

IL TABELLINO

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 03.11.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 10

CASARANO-ANGRI 2-0

RETI: 1′ st aut. Kliajic, 33′ st Malcore

CASARANO (4-3-3): Fernandes; Martinenko, Rizzo, Legittimo, Valentino; Teijo, Cerutti, Logoluso (26′ st D’Alena); Ferrara (12′ st Versienti), Saraniti (26′ st Malcore), Loiodice (39′ st Perez). All. Laterza.

ANGRI (4-3-3): Viscovo; Rondinella, Puca, Ciriello, Kljajic (33′ st Severino); Emmanouil, Vogiatzis, Spunticcia (44′ st Pappalardo); Lombardo (24′ st Rosolino), Tandara, Petricciuolo (38′ st Gaeta). All. Scorsini.

ARBITRO: Ferrara di Roma 2.

