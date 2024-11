UGENTO – Gravina sul velluto, gara da dimenticare per i giallorossi

Gara da dimenticare per l’Ugento in quel di Matera contro il Gravina, andato a segno dopo soli tre minuti e poi in grado di portare agevolmente il match dalla sua parte, complice anche l’espulsione del giallorosso Emmanuel Martinez all’alba dell’incontro.

È il 3′ di gioco, infatti, quando Cabella lancia in profondità Stauciuc, fermato fallosamente da Martinez che interrompe così una chiara occasione da gol, prendendosi il rosso e lasciando i suoi in dieci uomini. Dal dischetto, realizza lo stesso ex attaccante del Matino che poi raddoppia quando di minuti non ne sono passati 15, correggendo in porta un suo stesso tiro che aveva colpito il palo ed era tornato nella sua direzione. Notte fonda per l’Ugento che al 27′ incassa anche il terzo gol di Banse su assist di Pierce, e al 29′ il quarto a firma di Napolano. Per l’Ugento, solamente un tiro di Baietti a lato.

Non c’è più gara tra le due contendenti che abbassano i ritmi di gioco nella ripresa nella quale si segnalano esclusivamente un salvataggio di Macanthony su un tiro a botta sicura di Jimenez e il quinto gol gravinese messo dentro da Santoro, su traversone di Sardo. Nel finale espulso anche mister Oliva che non sarà in panchina nella prossima partita dell’Ugento – così come Martinez – in programma domenica prossima al “Comunale” contro la Palmese, quinta forza del girone H.

—

IL TABELLINO

Matera, stadio “XXI Settembre – Franco Salerno”

domenica 03.11.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 10

GRAVINA-UGENTO 5-0

RETI: 4′ pt rig. e 14′ pt Stauciuc, 27′ pt Banse, 29′ pt Napolano, 42′ st Santoro

GRAVINA: Zanin, Napolano (35′ st Venditti), Chiaradia (29′ st Sardo), Macanthony, Cabella, Issa Algueche, Banse (15′ st Keita), Pierce (15′ st Alba), Stauciuc (15′ st Santoro), Cavaliere, Gonzalez. All. Tiozzo.

UGENTO: Di Donato (8′ st Lauretti), Bedini, Romano, Martinez E., Bernardo, De Santis, Grisley (8′ st Ancora), Ruiz, Baietti, Teyou (23′ st Linares), Sanchez (14′ st Jimenez). All. Oliva.

ARBITRO: Riahi di Lovere.

NOTE: Espulsi al 3′ pt E. Martinez (U) per interruzione di chiara occasione da gol; al 27′ st Oliva (all. U) per proteste.

RISULTATI E CLASSIFICA