NARDÒ – Gara pazza a Ischia, il Toro rimonta due reti e porta a casa un punto

Buon punto del Nardò che raddrizza una gara partita malissimo recuperando due reti all’Ischia. Il pareggio, però, costa una posizione in classifica, vista la vittoria della Fidelis Andria che ora è quarta con un punto di vantaggio sulla coppia di quinte Palmese-Nardò.

Succede tutto nel primo tempo. Passano 70 secondi e l’Ischia è in vantaggio grazie a un mancino di Giacomarro dal limite che non lascia scampo a De Luca, bravo poi a smanacciare un pallone velenoso di Florio dopo altri tre minuti. Sempre De Luca è reattivo nel respingere un tiro a botta sicura di Talamo al 10′. Risposta granata affidata a un velleitario tiro di Munoz che sfila a lato. Al 22′ è raddoppio Ischia: assist di Tuninetti, tiro chirurgico di Quirico e palla nell’angolino lontano. Il Toro allora si sveglia e comincia a produrre palle gol: al 25′ con Maletic che chiama alla complicata parata Iannaccone; al 27′ con D’Anna, che sfiora il palo; al 34′, poi, il gol che riaccende le speranze firmato D’Anna sugli sviluppi di un corner. È il minuto 39 quando poi l’Ischia si complica la vita da sola per via della seconda ammonizione ricevuta da Florio che agevola i compiti degli ospiti, ancora in gol proprio allo scadere di tempo con una bordata di Milli dalla distanza.

Forte della superiorità numerica, il Nardò prova a vincerla nella ripresa ma i locali si chiudono bene, andando, anzi, a pizzicare gli avversari con Talamo in avvio di tempo. Su azione successiva, S. D’Anna fallisce il gol del 2-3 da buona posizione. Al 20′ tentativo di Maletic che alza troppo la mira. L’Ischia non molla e al 41′ sciupa una grossa chance per ritornare in vantaggio con P. D’Anna che scodella un pallone succulento per Montanino il cui tiro è respinto sulla linea da un difensore granata.

È l’ultimo flash dell’incontro che si chiude su un 2-2 abbastanza giusto. Domenica prossima, per il Nardò sarà tempo di derby casalingo contro il Casarano.

IL TABELLINO

Forio d’Ischia (NA), stadio “Calise”

domenica 03.11.2024, ore 14.30

Serie D/H 2024/25, giornata 10

ISCHIA-NARDÒ 2-2

RETI: 2′ pt Giacomarro (I), 22′ pt Quirino (I), 34′ pt D’Anna (N), 45′ pt Milli (N)

ISCHIA: Iannaccone, Florio, Chiariello, Mattera Giu., Buono, Ballirano, Giacomarro (34′ st Montanino), Tuninetti (45′ st Trofa), Maiorano (1′ st Mattera Gio.), Talamo, Quirino (1′ st D’Anna P.). All. Buonocore.

NARDÒ: De Luca, Vrdoljak, Davì, Correnti (20′ st Piazza), Maletic, D’Anna S., Pinto (5′ st Fornasier), Milli (22′ st Orlando), Calderoni, Munoz, De Crescenzo (5′ st Montagna). All. De Sanzo.

ARBITRO: Piccolo di Pordenone.

NOTE: espulsi Florio (I) al 39′ pt, Mennella (all. I) al 37′ st.

