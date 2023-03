CASARANO – Altalena d’emozioni a Barletta, ma il pari lascia qualche rimpianto. Foglia: “Non dobbiamo mollare”

Pazza partita tra Barletta e Casarano, scontro al vertice della 26esima giornata, finito in parità. Il tre a tre emerso dal confronto tra i biancorossi e i rossazzurri, alla fine, scontenta un po’ tutti. Il rimorso maggiore, forse, è del Casarano, che, dopo soli venti minuti, era già in vantaggio di due reti grazie alle marcature di Citro e Burzio. La squadra di Farina, lentamente ma inesorabilmente, organizza la rimonta e la completa con le reti di Pollidori, Scaringella e Telera. Colpo di coda del Casarano con Guastamacchia e pareggio finale. Da segnalare un infortunio a Tipaldi, prontamente soccorso da Marsili in campo, poi sottoposto a esami di rito presso il locale nosocomio che, per fortuna, hanno escluso lesioni importanti.

Continua, quindi, la serie positiva di mister Foglia Manzillo ma s’interrompe la serie di vittorie consecutive. In generale, il Casarano, da Barletta, torna col 12esimo risultato utile consecutivo che, però, comporta il sorpasso del Brindisi in classifica. Le serpi, ora, sono quinte, a meno otto dalla capolista Cavese.

L’analisi di mister Foglia Manzillo nel post-gara, ripresa dall’ufficio stampa casaranese: “Abbiamo giocato contro una squadra, che seppur con tante assenze ha fatto una grande partita. L’unico rammarico di questo pomeriggio è quello di non essere andato 1-3, abbiamo avuto le situazioni per poterlo fare, ma contro questo Barletta poteva anche non bastare. L’episodio di Tipaldi? Preferisco non commentarlo. Oggi la squadra ha fatto bene, sono orgoglioso dei ragazzi perché sul 2-0 siamo rimasti con quattro punte così come avvenuto sul 3-3, segno che la volevamo vincere e della mentalità che i ragazzi hanno espresso in una gara veramente importante, sono convinto che senza la spinta ambientale, difficilmente il Barletta l’avrebbe recuperata. Quando ci sono gli scontri diretti il risultato ci può stare, mancano otto partite, tanti scontri diretti, ci sono solo partite difficili, non si interrompe adesso la possibilità di recuperare, non è ancora arrivato il momento di mollare”.

IL TABELLINO

BARLETTA-CASARANO 3-3

RETI: 1′ pt Citro (C), 19′ pt Burzio (C), 33′ pt Pollidori (B), 3′ st Scaringella (B), 25′ st Telera (B), 30′ st Guastamacchia (C)

BARLETTA (4-3-2-1): Piersanti; Milella (1′ st Feola), Pollidori, Visani (30′ pt Telera), Marangi; Vicedomini, Maccioni (37′ st Padalino), Cristallo; Loiodice, Russo; Scaringella (15′ st Lavopa). All. Farina.

CASARANO (4-2-3-1): Baietti; Vitofrancesco (28′ st Dellino), Guastamacchia, Cipolletta, Tipaldi (45′ pt Cannavaro); Cecere (22′ st Boersma), Marsili; Strambelli (47′ st Pambianchi), Citro (12′ st Gaeta), Bocchetti; Burzio. All. Foglia Manzillo.

ARBITRO: Arcidiacono sez. Acireale.

NOTE: espulsi al 30′ st Farina (all. B), 45′ st Cipolletta (C).

