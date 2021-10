CASARANO – Al “Capozza” il Bitonto capolista, Calabuig: “Hanno una forma eccellente e giocatori che fanno la differenza”

Ospite complicato per il Casarano, questo pomeriggio. Al “Capozza” sarà di scena, infatti, il Bitonto capolista. Fischio d’inizio alle ore 15.

Le opinioni di mister Matias Calabuig nel pre-gara: “Classifica a parte, il Bitonto è una squadra che sta attraversando uno stato di forma eccellente e che, dal centrocampo in su, è composta da giocatori che, se messi nelle condizioni, fanno la differenza. In ogni caso, in tutti i reparti è bene assortita e con giocatori d’esperienza, hanno trovato un equilibrio importante e i numeri lo stanno certificando. Dobbiamo controbattere la loro forza con un certo tipo di lavoro svolto col massimo della concentrazione”.