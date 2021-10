GALLIPOLI F. – Per Lopez e Fabiani stagione finita, la società ritorna sul mercato

Arrivi e partenze in casa Gallipoli Football, a poche ore dal derby sul campo di una delle capolista del girone, l’Ugento.

Il club ionico, con una nota ufficiale, ha comunicato che “i tesserati Juan Ignacio Lopez e Facundo Fabiani hanno chiuso anticipatamente la loro stagione. Il centrocampista e l’esterno sinistro, dopo aver riportato la rottura del legamento crociato, hanno fatto rientro in patria per effettuare l’intervento chirurgico. La società ringrazia entrambi i calciatori per l’impegno e la vicinanza alla squadra a seguito dell’infortunio fino alla loro partenza e augura loro una pronta guarigione. Non sarà a disposizione, per i prossimi impegni nel breve, anche Soria. Il centrocampista, a sua volta, ha dovuto far ritorno in Argentina a causa di un grave lutto familiare. A Damian un enorme abbraccio da tutta la famiglia giallorossa”.

I nuovi arrivi: “La dirigenza, a causa di queste defezioni, che si sommano all’infortunio al menisco di Cortese, è tornata sul mercato, Sono infatti ufficiali le firme del difensore Andrea Monteduro, che ritorna in giallorosso dopo la parentesi dello scorso anno, e di Kevin Itabel, centravanti proveniente dal Trinitapoli. Entrambi i nuovi arrivi saranno a disposizione di mister Mimmo Oliva per la trasferta di Ugento”.

