LECCE – Post-Perugia, Sticchi Damiani: “Un punto che vale”. Liguori: “Due punti persi”. Lucioni: “Imprecisi”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, commenta, al Nuovo Quotidiano di Puglia, il punto arrivato dopo lo 0-0 col Perugia.

“La squadra mi è piaciuta molto nel primo tempo, ha espresso buon gioco e ha avuto le sue occasioni, purtroppo non sfruttate, ma non ha mai rischiato niente. Poi siamo stati colti dalla stanchezza e non siamo stati pericolosi. Coi cinque cambi ci siamo un po’ snaturati, ma teniamo conto che giovedì si gioca a Brescia e bisogna tener conto delle chance che il mister concede a tutti. Abbiamo una rosa ampia e far giocare tutti serve per capire sino in fondo il valore dei ragazzi che abbiamo e nei quali crediamo. Un pareggio così è sempre un punto che vale“.

Più netto il commento del vice presidente, Corrado Liguori, affidato ai social: “Partita rognosa contro una squadra obiettivamente troppo fallosa. Primo tempo spettacolare e giocato molto bene. Nel secondo tempo, il colpo di testa di Coda meritava altro… Gabriel inoperoso e questo vuol dir tanto. Peccato, perché onestamente sono due punti persi“.

In sala stampa, ieri pomeriggio, si è presentato anche capitan Fabio Lucioni: “Ci siamo impegnati molto in settimana. Ci è mancato solo il gol, per sfortuna e imprecisione. Queste partite si possono anche perdere, ma siamo stati bravi a non concedere molte occasioni al Perugia”. Sul tipo di gioco: “Abbiamo vinto un campionato prendendo qualche gol di troppo, ma ne facevamo di più. Quest’anno concediamo meno agli avversari e sfruttiamo meno le occasioni che abbiamo. In difesa siamo cinque centrali e lavoriamo in sintonia con tutti. Il mister ha fiducia in tutti. Spendo due parole per Listkowski, c’è stata una crescita e ciò dimostra la fiducia del mister in tutti”. Su Brescia, infine: “Prepareremo la gara come le altre, cercheremo di imporre il nostro gioco e far vedere la nostra voglia di far punti”.

(foto: S. Sticchi Damiani, ph. Coribello/SalentoSport)