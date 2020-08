BRINDISI – Primo tassello per la nuova stagione: scelto l’allenatore, è un ex Nardò e Gravina

La SSD Brindisi FC riparte da mister Claudio De Luca. È lui il nuovo allenatore dei biancazzurri per la stagione sportiva agli albori. Il tecnico ex Nardò, Gravina, Monopoli e Bisceglie, insieme al suo staff, saranno presentati ufficialmente nel pomeriggio, alle ore 17, presso la sala “Marino Guadalupi” messa a disposizione della società dalle autorità comunali.

“La SSD Brindisi FC – si legge in una nota del club – dopo aver riorganizzato il proprio assetto societario e dopo aver trovato una linea comune tra i vari soci, comunica che, col ritrovato entusiasmo, si accinge a affrontare la nuova stagione sportiva 2020/21. La Società si è posta alcuni obiettivi da affrontare e risolvere in brevissimo tempo”, tra cui “la scelta dell’allenatore, ricaduta su mister Claudio De Luca, un giovane che ha alle spalle un curriculum di tutto rispetto, il quale, una volta contattato e valutato il progetto propostogli, ha accettato con entusiasmo”.

Continua la nota: “Sono stati individuati e bloccati alcuni giocatori, sia over che under, che verranno a breve presentati. Inoltre, prima della partenza per il ritiro per una location già individuata e che verrà comunicata al più presto, gli allenamenti e alcune selezioni inizieranno nello stadio ‘Franco Fanuzzi‘ di Brindisi, a partire dalla prossima settimana“.