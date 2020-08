SERIE D/H – Il mercato entra nel vivo, decolla anche quello di Brindisi e Bisceglie: il punto sulle pugliesi

Iniziano i ritiri e i raduni per le società pugliesi di Serie D. Il mercato entra nel vivo e finalmente decollano anche quello del Brindisi e del Bisceglie. Fermo ancora il Foggia, ma ci sono novità sulla panchina. Il punto della situazione.

CERIGNOLA – In questa settimana si registrano solo le conferme del terzino under Alfarano e del difensore centrale Syku. I dauni si allenano al ‘Monterisi’ in attesa di nuovi innesti. Per la porta si attende l’ufficialità di Carriero, estremo difensore scuola Benevento ed ex Taranto.

Ufficialità: Silletti (d. Gravina); Leonetti (a. Corato); Amabile (c. Portici); Esposito (c. Sangiustese); Allegrini (d. Taranto); Tedesco (a. Foggia); Alfarano (d. Confermato), Syku (d. Confermato).

CASARANO – Anche in casa rossazzurra si lavora per la porta. Proprio in queste ore è stato ufficializzato l’approdo in prestito di Mattia Guido dal Monopoli, ma anche il tesseramento di Alessandro Longhi, terzino sinistro classe 1989, nella scorsa stagione al Cerignola. Per quanto riguarda il parco under, si valuta Arturo Onda, terzino destro 2001, scuola Benevento.

Ufficialità: Mincica (a. Conferma); Mattera (d. Conferma); Favetta (a. Conferma); Atteo (c. Conferma); Giacomarro (c. Conferma); Feola (c. Conferma); Versienti (d. Conferma); Occhiuto (c. Conferma); Lobjanidze (d. Conferma); Benvenga (d. Taranto); Rodriguez (a. Cerignola), Guido (p. Monopoli), Longhi (d. Cerignola).

TARANTO – Prima della partenza per Pietralunga i rossoblù hanno ufficializzato il difensore Antonio Guastamacchia, l’anno scorso in forza al Savoia. Inoltre si sono aggregati alla rosa degli under che potranno essere ufficializzati solo dal 1° settembre: Azzarito, difensore proveniente dal Francavilla, Abbrandini portiere della Primavera del Brescia, Boccia difensore che arriva dalla Primavera della Juve Stabia, Mastromonaco centrocampista della primavera del Carpi ed ex Tolentino, e infine Santarpia, attaccante scuola Benevento.

Ufficialità: Corvino (a. Fasano); Diaby (c. Licata); Guaita (a. Conferma); Ferrara (d. Conferma); Ba (c.Acireale); Alfageme (a. Avellino); Marsili (c. Bitonto); Rizzo (d. Fasano); Gonzalez (d. Fasano); Matute (c. Conferma); Guastamacchia (d. Savoia).

BRINDISI – Decolla finalmente il mercato dei biancoazzurri. Ufficializzato il tecnico De Luca, ci si può catapultare sulla costruzione della rosa. È praticamente fatta per l’ex Taranto Oggiano e per l’attaccante Lacarra. Gli adriatici sembrano inoltre vicinissimi ad un colpo vero e proprio, questo porta il nome di Federico Cerone, trequartista esperto e con grandi qualità. Sono in arrivo anche gli under Diop e Palmisano. Per il centrocampo piacciono Galdean e l’ex Gravina Bottari. Dovrebbero essere riconfermati il portiere Pizzolato e Boccadamo.

BISCEGLIE – Presentato alla città mister La Cava, arrivano anche i primi colpi di mercato. Hanno firmato per i neroazzurri gli attaccanti: Padulano in arrivo dal Marsala, Mansour dall’Anconitana e Manfrellotti dal Nardò. In difesa invece è stato trovato l’accordo con Vona, calciatore che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Castrovillari. È tornato a indossare il neroazzurro anche Fanelli, il centrocampista dopo l’esperienza a Trani ritorna nei biancostellati. L’unica conferma per ora è quella del difensore Murolo.

Ufficialità: Padulano (a. Marsala); Mansour (a. Anconitana); Manfrellotti (a. Nardò); Vona (d. Castrovillari); Fanelli (c. Trani); Murolo (d. Conferma).

GRAVINA – I gialloblù in questa settimana hanno irrobustito il loro centrocampo con l’arrivo di tre calciatori, si tratta di: Diomande, proveniente dal Barletta, Falco dalla Battipagliese e ultimo il giovane esterno destro Franza, il quale arriva dall’Eccellenza campana. In attacco invece è stato ufficializzato Giusti, ex Castelbaldo.

Ufficialità: Catinali (c. Grumentum); Panebianco (d. Fasano); Gjonaj (a. Castellaneta); Romeo (d. conferma); Chiaradia (c. Conferma); Ficara (a. Conferma); Puntoriere (a. Francavilla); De Feo (c. Nocerina); Vicino (p. Conferma); Correnti (c. Conferma); De Gol (d. Francavilla); Martellone (p. Sly); Montinaro (c. Avezzano); Giusti (a. Castelbaldo); Diomande (c. Barletta); Falco (c. Battipagliese); Franza (c. Afro Napoli).

FASANO – Fermo il mercato dei biancoazzurri, che in attesa dei nuovi colpi lavorano sul manto erboso del ‘Curlo’. È in arrivo però un calciatore argentino.

Ufficialità: Monaco (c. Nocerina); Difino (c. Deghi); Cassano (d. Conferma); Cavaliere (a. Attaccante); Urquiza (d. Sambiase); Bernardini (c. Conferma); Procida (a. Barletta); Gaetani (a. Notaresco).

FOGGIA – Tutto fermo in casa dauna, i rossoneri attendono ancora l’evoluzione delle situazioni in chiave ripescaggio. Per la panchina sembrerebbe ad un passo Vincenzo Maiuri, ex tecnico del Taranto e l’anno scorso alla guida del Sorrento.

ANDRIA – I biancazzurri hanno siglato un colpo in difesa, si tratta di Fontana, difensore che arriva dopo due anni passati a Picerno, vissuti da protagonista e coronati con la vittoria del campionato. Nel ritiro di San Giovanni Rotondo inoltre si è aggregato un under alla rosa, parliamo di Annibale, difensore della primavera della Juve Stabia, in attesa dell’ufficialità.

Ufficialità: Lonardelli (c. Serie C Croata); Manzo (c.Taranto); Caruso (a. Ostuni); Bussetto (c. Porto Tolle); Bolognese (c. Bitonto); Notaristefano (c. Gravina); Giuliano (d. Ragusa); Minacori (a. Agnonese); Porcaro (d. Licata)

Adus (a. Montegiorgio); Minincleri (c. Mantova); Tusiano (a. Orta Nova); Zingaro (d. Conferma); Fontana (d. Picerno).

MOLFETTA – Nessuna novità in casa biancorossa per questa settimana, pare però vicino Vito Di Bari, il difensore, liberatosi dalla Sly, potrebbe accettare la corte dei baresi.

Ufficialita: D’Angelo (d. Gravina); Capriati (c. Lavello); Triggiani (a. Conferma); Dinielli (d. San Severo); Ventura (a. Conferma); Rollo (p. Conferma); Pipoli (c. Vieste); Gogovski (c. Gravina); Lamacchia (c. Barletta); Pinto (d. Conferma); Mingiano (a. Sangiustese); Lavopa (c. Conferma); Monteduro (d. Conferma); Camara (a. Conferma); Legari (c. Conferma); Tucci (p. Conferma); De Angelis (a.Ciliverghe); Cianciaruso (c. Conferma); Frappampina (c. Bari Gio.)

TEAM ALTAMURA – Firma in casa murgiana anche Palmisano, attaccante ormai ex Casarano. Oltre a questo nuovo innesto non si registrano altre ufficialità. Rimangono puntati su Palazzo i fari del sodalizio biancorosso.

Ufficialità: Pantano (d. Nardò); Aperi (a. Feltre)

Lanzolla (d. Andria); Croce (a. Conferma); Casiello (c. Conferma); Lucchese (c. Conferma); Guadalupi (c. Conferma); Scarimbolo (d. Conferma)

Zinfollino (p. Bitonto); Tedesco (a. Andria); Biason (c. Bitonto); Cannito (d. Corato); Palmisano (a. Casarano).