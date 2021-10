BRINDISI – Già finita l’era Chianese sulla panchina biancazzurra. Sostituto un ex Nardò?

È già finita l’avventura di Vincenzo Chianese a bordo della panchina del Brindisi. La sconfitta di sabato, sul campo del Molfetta, è stata fatale per il tecnico campano che è stato esonerato dal suo ruolo di allenatore.

A seguire, sono arrivate le dimissioni del dg Visone e del consulente di mercato Montella.

Chianese, sulla panchina del Brindisi, ha portato a casa una sola vittoria, in Coppa Italia sulla Virtus Matino, proprio in extremis, e sei sconfitte sui sei in campionato.

Come suo sostituto, è in pole l’ex Nardò Ciro Danucci e, come direttore generale, potrebbe ritornare Nicola Dionisio. Mercoledì il Brindisi ospita il San Giorgio in un delicato match salvezza.

(foto: V. Chianese, ph. S. Di Maria)