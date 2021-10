VIRTUS FRANCAVILLA – Col Catania arriva un buon pari. Taurino: “La squadra migliore sin qui affrontata”

La Virtus Francavilla impatta in casa col Catania dopo una gara equilibrata e che poteva essere vinta da entrambe le formazioni. A decidere la sfida, i gol, tutti nel primo tempo, di Delvino e Moro su rigore.

Soddisfatto il tecnico biancazzurro, Roberto Taurino, che parla del Catania come “la squadra migliore che abbiamo incontrato sinora. Prendiamoci un buon punto, abbiamo che provato a vincerla nel finale”.

Col pareggio di ieri, la Virtus sale a quota 14 punti, al quinto posto in solitario della classifica. Mercoledì, turno infrasettimanale: per i biancazzurri c’è in programma la trasferta al “Barbera” contro il Palermo, che ha un punto in meno in classifica e che ieri ha subito un secco 3-0 in casa della Turris. Fischio d’inizio alle ore 21.

IL TABELLINO

Francavilla F.na, “Nuovarredo Arena”

domenica 17 ottobre 2021, ore 14.30

Serie C/C 2021/22 – giornata 9

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA 1-1

RETI: 11′ pt Delvino (VF), 29′ pt rig. Moro (C)

VIRTUS FRANCAVILLA (4-5-1): Nobile – Delvino, Idda, Miceli, Ingrosso – Pierno, Tchetchoua, Carella (25′ st Ventola), Prezioso (17′ st Toscano), Enyan (40′ st Mastropietro) – Perez (25′ st Ekuban). All. Taurino.

CATANIA (4-3-3): Sala – Claiton, Maldonado (40′ st Izco), Montegaudo, Ropolo – Calapai, Rosaia, Greco (27′ st Provenzano) – Moro (40′ st Sipos), Russini (12′ st Russotto), Ceccarelli (27′ st Biondi). All. Baldini.

ARBITRO: Arace di Lugo di Romagna.

NOTE: ammoniti Prezioso, Claiton, Rosaia, Miceli.

(ph. Miglietta)

