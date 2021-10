TARANTO – Bastosta a Catanzaro, esultano i giallorossi di Calabro

Il Taranto esce sconfitto dal Ceravolo di Catanzaro per tre reti a zero. Gli ionici cadono sul finire del primo tempo subendo un uno due che spiana la strada ai giallorossi. Sul finire del match arriva il tris dei padroni di casa su rigore. In marcatura per i calabresi, nell’ordine: Cianci, Vandeputte e Vazquez.

LA CRONACA: L’avvio è di marca tutta giallorossa: al 6’ Bombagi tira, Chiorra respinge male e Cianci mette comodamente in rete, l’arbitro però fischia il fuorigioco. Al 10’ sono ancora i calabresi a farsi pericolosi: Vandeputte tira in diagonale, la sfera finisce di poco fuori. Il Taranto si fa vedere al 23’: Labriola alza troppo la palla e non sfrutta una svirgolata di Martinelli. Il Taranto cresce e prende campo, ma al 34’ passano i calabresi: Bombagi tira, Chiorra respinge sui piedi di Cianci che mette in rete comodamente, e questa volta è tutto regolare. Il Taranto accusa il colpo e finisce sotto di due reti al 36’, dopo un destro a giro preciso di Vandeputte. I rossoblù si fanno pericolosi e sfiorano il gol al 47’: Saraniti colpisce al volo tutto solo, ma si fa respingere la conclusione in corner da Branduani. La prima frazione di gioco termina dopo due minuti di recupero, con i giallorossi avanti di due reti.

La seconda parte di gara, inizia con gli ionici alla ricerca del gol che possa riaprire la contesa. Al 58’ Civilleri crossa in area per Saraniti, che si fa respingere la conclusione da Vandeputte. Il Catanzaro sfiora il tris al 66’: Bombagi al centro dell’area colpisce di testa, Chiorra devia la sfera sulla traversa. Il Taranto ci prova ancora: al 68’ Giovinco effettua un potente tiro di destro, che però deviato in corner da Branduani dopo un’ottima parata. I rossoblù vanno vicini alla marcatura: al 75’ Giovinco con una conclusione da rete sfiora l’incrocio, dopo una deviazione che aveva messo fuori tempo Branduani. Il Catanzaro però cala il tris con un rigore di Vazquez, dopo un atterramento di Riccardi ai danni di un calciatore calabrese in area di rigore. La contesa si conclude così, dopo quattro minuti di recupero, con gli ionici che escono sconfitti dal Ceravolo per tre a zero. Allo Iacovone mercoledi gli ionici dovranno riprendere la loro marcia e superare l’ostacolo chiamato Fidelis Andria. I rossoblù, nonostante la sconfitta, rimangono a più cinque dalla zona play out.

IL TABELLINO

Catanzaro, stadio “Nicola Ceravolo”

domenica 17 ottobre 2021, ore 14:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 9

CATANZARO-TARANTO 3-0

RETI: 34’ Cianci, 36’ Vandeputte, 82′ rig. Vazquez

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani – Scognamillo, Fazio, Martinelli (62’ De Santis) – Rolando, Verna, Welbeck, Vandeputte (82′ Cinelli) – Bombagi (82′ Curiale)– Carlini (70’ Porcino), Cianci (46’ Vazquez). A disp.: Romagnoli, Tentardini, Monterisi, Ortisi, Risolo, Bearzotti, Gatti. All.: Antonio Calabro.

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara (82′ De Maria) – Civilleri (60’ Santarpia), Marsili, Labriola (60’ Bellocq) – Pacilli (73’ Mastromonaco), Saraniti, Giovinco (82′ Ghisleni). A disp.: Loliva, Antonino, Tomassini, Granata, Cannavaro, Italeng. All.: Giuseppe Laterza.

ARBITRO: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Grasso-Bianchini; IV Maranesi).

NOTE: Ammoniti: Martinelli (C), Civilleri (T), Cianci (C), Pacilli (T), Labriola (T), Ferrara (T), Mister Laterza dalla panchina (T), Vazquez (C), Marsili (T).

(foto: lo stadio Ceravolo)