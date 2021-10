NARDÒ – Porcaro illude i granata, poi arriva la beffa: passa la Casertana

Brutta sconfitta per il Nardò, avanti sino a dieci minuti dalla fine contro la quotata Casertana, poi abile a ribaltare il risultato con le reti di Favetta e Felleca. Per i granata, la rete del momentaneo vantaggio era stata siglata da Porcaro, sul finale del primo tempo, fallendo anche un gol con Mariano, prima del vantaggio.

Nella ripresa, si susseguono le occasioni per i salentini, poi tutto cambia: al 35′, Mansour va via e mette al centro per Favetta che devia al volo in qualche modo e batte Petrarca. Poi, un’azione insistita degli ospiti, si chiude con un gol di Felleca che trova l’angolo lontano.

Non c’è tempo per i rimorsi: mercoledì si ritorna in campo: avversario di turno sarà la Nocerina in trasferta.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 17 ottobre 2021, ore 15

Serie D/H 2021/22 – giornata 6

NARDÒ-CASERTANA 1-2

RETI: 39′ pt Porcaro (N), 35′ st Favetta (C), 39′ st Felleca (C)

NARDÒ (3-5-2): Petrarca – De Giorgi, Porcaro, Masetti – Cancelli, Mengoli (41′ st Cavaliere), Van Ransbeeck, Mancarella (20′ st Valzano), Dorini (30′ st Palazzo) – Mariano (34′ st Alfarano), Cristaldi (26′ st Puntoriere). All. Ciullo.

CASERTANA (4-3-3): Trapani – Tufano, Rainone, Pambianchi, Monti – Vacca, Vicente (30′ st Nicolau), Chinappi (9′ st Felleca) – Cusumano (9′ st Maresca), Favetta, Mansour (41′ st Carannante). All. Maiuri.

ARBITRO: Caruso di Viterbo.

NOTE: ammoniti Puntoriere, Masetti (N), Vicente, Maresca, Sarracino (C).

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto Cardone)